Celebrazioni per il 96° anniversario dell’Aeronautica Militare | apre al pubblico il

Casal di principe le Celebrazioni. In 20mila per ricordare don Giuseppe Diana : Vogliamo un mondo nuovo e lo vogliamo fare tutti insieme». C'è poi l'orgoglio delle parole del sindaco Renato Natale, anche lui amico di don Peppe. «La primavera è cominciata 25 anni fa non oggi. Ci ...

Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci - Salvini : “Non ho mai visto ‘L’ultima cena'” : “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto ‘L’ultima cena’ di Leonardo da Vinci: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “Annuncio che stiamo lavorando con ...

Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci - Conte : “Genio immortale che rende orgogliosi” [GALLERY] : 1/23 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Le Celebrazioni per Leonardo - Conte : 'Un genio immortale' : "E' incredibile il fascino e il mistero del genio multiforme ed eclettico di Leonardo". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla presentazione delle celebrazioni del Cinquecentario dalla morte di ...

La Lega si è presa Leonardo da Vinci (e le Celebrazioni per i 500 anni dalla morte) : Presentato il programma di iniziative per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, avvenuta nel 1519. Al primo giro di relatori, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presenti il vicepremier Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Lucia Bergonzoni. Solo successivamente parla il ministro ai beni culturali, Alberto Bonisoli, che entra nel merito delle iniziative.Continua a leggere

Varazze - successo di pubblico per le Celebrazioni della Festa delle Donne : La Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l'8 marzo di ogni anno, in Italia dal 1922, è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche, ma soprattutto le ...