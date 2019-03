Cavani | il Psg forza il suo recupero e si fa di nuovo male

Flop Psg - Di Maria e Cavani ai saluti? : L'ennesimo fallimento in Champions rischia di mietere vittime illustri dalle parti del Parco dei Principi, la casa del PSG. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il patron del club parigino, Nasser Ghanim Al-Khelaifi, ha intenzione di disfarsi di due big nel prossimo mercato estivo: si tratterebbe dell'argentino Angel Di Maria, che contro il Manchester ...

Psg - Tuchel : «Dobbiamo dimenticare l'andata - Cavani da valutare» : PARIGI - Il tecnico del Paris Saint Germain Tomas Tuchel si è presentato davanti ai microfoni per la conferenza stampa in vista del match di domani contro il Manchester United per il ritorno degli ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Champions League Psg : Cavani in dubbio per Manchester : Brutta tegola in casa Paris Saint Germain: Cavani potrebbe saltare la sfida contro il Manchester United di Champions League.Una vittoria dal sapore amaro quella conquistata ieri pomeriggio al Parco dei Principi dal Paris Saint-Germain. La formazione di Thomas Tuchel ha vinto per 1 a 0 contro il Bordeaux grazie al rigore trasformato da Edinson Cavani. La brutta notizia è quella che vede protagonista a suo malgrado proprio l’attaccante ...

Psg - col Bordeaux gioia e paura : 1-0 Cavani tira il rigore - poi esce dolorante : Una vittoria senza strafare. Dal confronto con il Bordeaux il Psg esce magari con altri tre punti in più in classifica, ma pure con un attaccante in meno. Già privo di Neymar, il club dell'emiro del ...