Catania | stupro di gruppo ai danni di una 19enne americana

(Di martedì 26 marzo 2019) Violentata da tre ragazzi nel centro di, nella zona di Piazza Europa. È quanto ha denunciato unache da qualche mese si trova in città, ospite alla pari di una famiglia in cui fa la baby sitter. Raccolta la denuncia e avviate le indagini, i carabinieri il 21 marzo scorso hanno identificato e arrestato i presunti responsabili. Si tratta di tre ventenni della "Palermo bene" scrive la stampa locale.Per loro l’accusa è didi. Dopo l'interrogatorio di garanzia e la convalida dei fermi, i tre indagati sono stati tradotti in carcere. Ma veniamo ai fatti: la vittima sarebbe stata avvicinata dai presunti stupratori nella tarda serata del 15 marzo in un bar di via Teatro Massimo, nella zona "salotto buono" della città.Dopo averle offerto da bere, i tre amici sarebbero riusciti a convincere la ragazza a seguirli in un altro locale ma ...

