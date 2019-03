Catania | insulti contro i ragazzi che hanno stuprato la baby sitter | “Marcite in galera”

fanpage

(Di martedì 26 marzo 2019) Pioggia disocial per i tre, due 19enni e un 20enne, cheaggredito e abusato di una ragazza americana di 19 anni a: "Mi auguro che in carcere vi faranno sputare sangue. Dovete marcire lì dentro e vergognarvi di quello che avete fatto". Il sindaco Pogliese: "La città condanna fermamente questo disgustoso crimine".

IlRamarro : @gumas75 Catanzaro-Catania, serie C, assistente donna, ad ogni fuorigioco o fallo laterale segnalato puoi immaginar… - semeoro1 : RT @jacopo_iacoboni: Gravi insulti sessisti su Facebook, il Gip del Tribunale di Catania ha disposto l'imputazione coatta per il senatore M… - ArghennonAkron : RT @jacopo_iacoboni: Gravi insulti sessisti su Facebook, il Gip del Tribunale di Catania ha disposto l'imputazione coatta per il senatore M… -