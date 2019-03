Catania | 3 giovani dopo aver stuprato una ragazza americana inviano sms | ' Lo rifacciamo?'

Catania : violenza sessuale di gruppo su 19enne - fermati tre giovani : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri a Catania con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne americana.

Violenza sessuale di gruppo su una straniera - fermati tre giovani a Catania : Roma, 26 mar., askanews, - Violenza sessuale di gruppo, ai danni di una ragazza straniera. Per questo sono stati fermati dai carabinieri tre giovani, a Catania. I fatti risalgono al 21 marzo scorso. ...

Catania - 19enne violentata dal branco : fermati 3 giovani : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina straniera, di 19 anni, avvenuta lo scorso 21 marzo. Da quanto ricostruito ...

Violenza sessuale di gruppo su una 19enne : tre giovani fermati a Catania : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un’auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della “movida” della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un...

Catania - violenza sessuale di gruppo su una ragazza alla pari americana : fermati 3 giovani : La giovane era in Italia da tre mesi ed è stata avvicinata da tre ragazzi in un bar di via Teatro Massimo. Decisivi per le indagini due video: quello girato dalla vittima nel locale e quello inviato da uno degli aggressori dopo la violenza subita.

Stupro di gruppo a Catania su una 19enne americana. Arrestati tre giovani italiani - hanno filmato tutto : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della 'movida' della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole ...

Sono stati ritrovati i corpi di due dei tre giovani dispersi in mare in provincia di Catania : Sono stati ritrovati i corpi di due dei tre giovani dispersi in mare dopo che la loro automobile era stata trascinata in acqua da un’onda che si era abbattuta sul lungomare di Santa Maria la Scala, frazione di Acireale, in provincia

Recuperato morto uno dei 3 giovani dispersi in mare a Catania : Palermo, 25 feb., askanews, - E' stato Recuperato poco prima delle 10 di oggi, da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania, il cadavere di uno dei tre giovani dispersi da ieri nel mare ...

Catania - tre giovani dispersi in mare : 22.58 Tre giovani, due ragazzi e una ragazza fra 21 e 27 anni, risultano al momento dispersi a Santa Maria la Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre erano stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare. Non è chiaro se si trovassero ancora all'interno dell'auto. Sul posto, sommozzatori dei Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Polizia che non ...