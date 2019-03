Catalogna-Venezuela | il pubblico di Girona insulta la Spagna | Piqué si infuria e li

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Il giocatore del Barcellona ha zittito i cori deldinei confronti della, chiedendo rispetto Il successo ottenuto dallacontro ilha mandato in visibilio ildi, felice di vederee compagni superare una nazionale che solo qualche giorno fa aveva battuto l’Argentina. Non tutto però è andato per il verso giusto, visto che il difensore del Barcellona ha dovuto zittire i propri tifosi per un coro di insulti rivolto alla: ‘Que puta es España‘.Parole che non sono piaciute a, il quale nel post gara ha spiegato il proprio comportamento: “ho detto di smetterla perché dobbiamo predicare il buon esempio, è intollerabile essere irrispettosi. Il rispetto non deve mai mancare. Abbiamo una squadra giovane che gioca bene, sono molto felice per la festa di oggi. Dobbiamo ripeterlo più volte, ...

