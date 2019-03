Casting per ' Masterchef Italia 2020' e per ' La sai l' ultima?'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019)aperti per la nuova edizione del noto programma televisivo, in onda su Sky, alla ricerca di amanti del mondo della cucina, per il quale si accettano solamente candidature di cuochi di livello amatoriale, ma pur sempre dotati di creatività e passione. Sono inoltre aperti iper 'La sai l'?', programma che andrà in onda su Canale 5 e che torna dopo vari anni in televisione.Sono partiti iper la prossima edizione di. Nello specifico, si cercano appassionati di cucina e cuochi di livello non professionale, che verranno poi giudicati con cura e estremo rigore dai giudici. Si ricorda inoltre che non possono candidarsi quanti svolgano già attività lavorativa nell'ambito della ristorazione. Il vincitore, oltre a un premio in gettoni d'oro di 100.000 euro, avrà la possibilità di dare alle stampe un libro con le ...

GiornaleArmonia : Appuntamento Moda & Design. Casting gratuito per Modelle da inserire negli spettacoli di Ndoj Agency Led Show DOM… - GianlucaOdinson : #BladeRunner casting a Lucca per l’evento omaggio con #RutgerHauer - TivadiCantare : continuano i casting di Ti va di cantare? per partecipare scrivi a tivadicantare@libero.it -