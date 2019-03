Calcioscommesse | assolto Marco Paoloni a Cremona Da lui partì l' inchiesta del 2011

sport.sky

(Di martedì 26 marzo 2019) stato"perché il fatto non sussiste", ex portiere della Cremonese, accusato di aver riempito le bottigliette d'acqua dei compagni di squadra con il Minias per truccare la ...

corrieremilano : Era accusato di aver sciolto l’ansiolitico Minias nelle bottigliette d’acqua dei compagni di squadra per truccare l… - sportpiacenza : Calcioscommesse Last Bet, assolto con formula piena.... -