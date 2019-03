Calcioscommesse | assolto l’ex portiere Paoloni | era accusato di aver messo del sonnifero

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Marcoè stato“perché il fatto non sussiste”. L’exdella Cremonese eradiriempito le bottigliette d’acqua dei compagni di squadra con un, il Minias, per truccare la partita casalinga contro la Paganese del 14 novembre 2010. Fu l’episodio che diede il via all’inchiesta sulche portò poi all’arresto di numerosi giocatori di A e B nel 2011 e a 131 indagati. Nell’inchiesta furono arrestati gli ex capitani dell’Atalanta, Cristiano Doni, e della Lazio, Stefano Mauri, e l’ex bomber della Nazionale, Giuseppe Signori.Il pm aveva chiesto peruna condanna a tre anni e un mese. L’avvocato Luca Curatti, che difende, ha spiegato che non era ipotizzabile l’articolo 440 del codice penale di cui l’ex calciatore doveva rispondere: “Chiunque corrompe o adultera acque o ...

