Calcio | l’Italia si qualifica agli Europei Under 19 Stesa la Serbia 2-0 | decisiva la

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Italia si èta19 dimaschile che si disputeranno in Armenia dal 14 al 27 luglio. I ragazzi di coach Guidi hanno staccato il pass per la rassegna continentale grazie alla vittoria odierna contro la(2-0) al termine di un incontro molto tirato ed equilibrato. Ottanta minuti di batta allo Stadio Euganeo di Padova hanno premiato alla lunga gli azzurrini che, dopo un primo tempo avaro di particolari sussulti (tranne una chance per Riccardi al 41′), hanno aumentato il ritmo nella ripresa.Al 69′ clamorosa doppia chance: pallone sul palo dopo una carambola, Piccoli si avventa sulla sfera ma colpisce ancora il montante. L’Italia merita la vittoria e solo allo scadere trova la via del gol: Merola serve un gran pallone per Piccoli (entrato al 62′) che beffa Gordic sul primo palo. In pieno recupero arriva il raddoppio ...

OfficialASRoma : L’#ASRoma è lieta di annunciare una partnership con @BlackArrowFC, il marchio di lifestyle dedicato alla cultura af… - Gazzetta_it : #Under19 , l' #Italia vola all' #Europeo . Poker all' #Austria per l' #Under17 - nicola_pinna : Oggi su @LaStampa un'inchiesta sulle mafie al #Nord. Tra calcio e santi i tentacoli in Piemonte, l'oro dei rifiuti… -