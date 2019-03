Calcio | Fabio Quagliarella nella storia | il più anziano marcatore di sempre con la

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 28^a giornata. Fabio Quagliarella eterno - Sturaro stende la Juventus : Si è disputata questo fine settimana la 28esima giornata della Serie A di Calcio , che come al solito ci ha riservato molto spettacolo, tante reti, e ottime prestazioni da parte degli italiani , che si sono confermati decisivi nelle gare disputate. eterno . Fabio Quagliarella non smette mai di segnare, e anche questa settimana si conferma capocannoniere della Serie A, segnando il suo 21esimo sigillo stagionale nel 5-3 al Sassuolo, nella gara che ha ...

Calcio - i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio , dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani , con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...

Calcio - i migliori italiani della 25^a giornata di Serie A. Fabio Quagliarella continua a segnare - Andrea Petagna firma il riscatto : Si è chiuso un nuovo fine settimana di gare nella Serie A di Calcio 2019, e anche dopo questo turno gli italiani sono stati grandi protagonisti, con reti sempre decisive, tra cui quella dell’intramontabile Fabio Quagliarella , che segna su rigore il suo gol numero 17, e regala alla Sampdoria il successo sul Cagliari per 1-0. continua a sorprendere il Torino, che sconfigge 2-0 un’Atalanta in crisi, grazie alla rete di Armando Izzo, ...

Calcio - Fabio Quagliarella e il ritorno in azzurro : “Il lavoro ripaga sempre - sono qui per dare il mio contributo” : Il grande protagonista del raduno della Nazionale italiana di Calcio in programma tra oggi e domani a Coverciano è indubbiamente Fabio Quagliarella . L’attaccante della Sampdoria sta vivendo forse la sua miglior stagione all’età di 36 anni e nella classifica dei marcatori della Serie A ha totalizzato ben 16 gol, secondo soltanto a Cristiano Ronaldo. La settimana scorsa il bomber napoletano ha eguagliato il record di Gabriel Omar ...

Calcio : raduno per la Nazionale italiana. Tutti i convocati : c’è Fabio Quagliarella - presenti anche Bastoni - Zaniolo - Tonali e Kean : Arriva la tanto attesa chiamata per Fabio Quagliarella: non è ancora ufficiale, visto che non ci saranno partite da disputare, ma il bomber della Sampdoria parteciperà al prossimo raduno della Nazionale italiana. La squadra guidata da Roberto Mancini sarà a lavoro lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: le prime sfide delle qualificazioni agli Europei ...