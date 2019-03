Cagliari | il nuovo Sant’Elia come volano anche per l’economia locale

Serie A Cagliari - Pellegrini e Klavan di nuovo in gruppo : Cagliari - Allenamento pomeridiano, ad Asseminello, per i rossoblù. Sorride il tecnico dei sardi Rolando Maran che, oltre a gioire per il primo gol in Nazionale di Barella contro la Finlandia , ha ...

Sabato 23 marzo - alle ore 20.00 - a Cagliari - andrà di nuovo in scena "Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè" di e con Guido Maria Grillo. : ... con una tesi dal titolo "Lotta politica e sentimento religioso ne La Buona Novella di Fabrizio De Andrè" , ha studiato il pensiero e la vita dell'artista genovese, realizzando spettacoli e seminari ...

Serie A Cagliari - Faragò di nuovo in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno sostenuto una seduta di lavoro mattutina a due giorni dalla gara con la Sampdoria . Buone notizie per Maran , che ha potuto ritrovare Faragò : il difensore si è allenato ...

Latte - aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni : solo per campagna elettorale : Teleborsa, - Restano ancora distanti le posizioni tra i pastori sardi e gli industriali , in cerca di un accordo sul prezzo del Latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi ...

Pastori sardi : oggi nuovo tavolo a Cagliari ma l'intesa si allontana : Sarà presente anche il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Dopo la riunione fiume di ieri al Viminale, le parti si sono divise ancora una volta sul prezzo del latte ovino

Nuovo stadio Cagliari - arriva il via libera per l’impianto da 25.000 posti : Nuovo stadio Cagliari – Non è un ottimo momento in campo per il Cagliari, la squadra è in difficoltà ed adesso la classifica per la corsa salvezza fa paura. Nel frattempo arrivano però buone notizie sul fronte stadio. Nella giornata di oggi è arrivato il definitivo via libera tecnico all’ampliamento a 25.200 posti, estendibili sino a 30.000. Si è raggiunto il risultato alla seconda seduta, necessaria per valutare nuovi ...

Calciomercato - il nuovo Cagliari : 8 acquisti messi a segno - ecco come cambia l’11 di Maran : Cagliari, 8 nuovi acquisti per la società del presidente Giulini: ecco come Maran potrà modificare la formazione sarda Il Cagliari è stato attivissimo durante la sessione di Calciomercato invernale. La società del patron Giulini si appresta a vivere una seconda parte di stagione con alte aspettative dopo gli 8 acquisti messi a segno in questo gennaio. Birsa (c, Chievo), Oliva (c, Nacional), Deiola (c, Parma),Despodov (a, CSKA Sofia), Lu. ...

Ecco chi è Kiril Despodov - il nuovo attaccante del Cagliari : Kiril Vasilev Despodov è un calciatore bulgaro, attaccante della Nazionale Under-21 bulgara. È un attaccante molto rapido e tecnico che gioca principalmente come ala e viene considerato come uno dei migliori talenti. Nell’estate 2016 si trasferisce al CSKA Sofia, nel frattempo ritornato in massima serie grazie ad uno scambio di titoli sportivi che coinvolge anche il Liteks Lovec, sua ex squadra, che riparte dalla terza serie. Nella ...

Calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Cagliari - delusione Srna : un nuovo terzino dalla Premier : Il Cagliari è alla ricerca di un terzino. Come scrive la Gazzetta dello Sport , il club sardo è deluso da Srna e deve fare i conti con la carta d'identità sia del croato che di Padoin : gli occhi sono puntati su Lazaar del Newcastle .

Mafia nigeriana - nuovo arresto a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 26 GEN - Fermato a Cagliari un altro componente di sodalizio criminale Calypso Nest, riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity, smantellata dalla ...