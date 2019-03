Bus dirottato | De Luca | “Salvini? Sono sconcertato da sue dichiarazioni su Ramy

Salvini : "A 13 anni un bimbo deve giocare non lottare contro un dirottatore di autoBus" : 'Gioca a pallone con altri bambini, i miei figli giocano e stanno con figli di altre nazionalità e non gliene frega nulla del documento che hanno in tasca, a 13 anni un bimbo deve giocare non lottare ...

M5s - Di Stefano : “Bus dirottato? Togliamo cittadinanza a Sy e diamola ai ragazzi. Ius Soli non c’entra - è premiato merito” : “L’autobus dirottato a San Donato Milanese? Toglierei la cittadinanza all’attentatore Ousseynou Sy e la darei ai due ragazzini che hanno salvato i compagni. Ciò non ha niente a che fare con lo Ius Soli. Anzi, è il contrario, perché in questo caso viene solo premiato il merito“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, che aggiunge: ...

I ragazzi eroi del Bus dirottato a Milano : “Da grandi vogliamo fare i carabinieri” : Zero polemiche e tanta emozione, dietro le quinte e davanti alle telecamere. Quando Ramy e Adam, i due tredicenni che hanno lanciato l’allarme ed evitato la strage del bus sulla Paullese, entrano nello studio di Che tempo che fa accolti da un grande applauso, sorridono imbarazzati. Adam ha incontrato per la prima volta il suo “eroe” solo qualche mi...

Bus dirottato - i 'piccoli' eroi Rami e Adan abbracciano i carabineri che li hanno salvati. 'Vogliamo entrare nell'Arma' : Fabio Fazio ha ospitato stasera a 'Che tempo che fa' su Rai Uno i ragazzi eroi del pullman dirottato e incendiato mercoledì 20 marzo alle porte di Milano, che con il cellulare hanno dato l'allarme ...

Bus dirottato - Sy : 'Non avrei preso in ostaggio i bimbi africani' : Sapeva che metteva in pericolo la vita dei bambini che aveva preso in ostaggio Ousseynou Sy, quando ha cosparso di gasolio l'autobus su cui viaggiavano e ha forzato il posto di blocco per scappare ...

Bus dirottato. Dybala invita il giovane eroe Ramy allo Juventus Stadium : Scambio di messaggi, il bianconero: «Sei veramente un eroe, ho saputo che hai la mia maglia, mi piacerebbe conoscerti». Il bambino «Il mio sogno è vederti presto»

AutoBus dirottato - Sy ritenuto pericoloso ma la sua compagna dice : 'Buono e tranquillo' : Carcere di San Vittore, Milano. Ousseynou Sy, il 47 senegalese che tre giorni fa ha dirottato l'Autobus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo per poi darvi fuoco, è stato interrogato dal gip Tommaso Perna. All'interrogatorio di garanzia, che è durato un'ora e mezza, erano presenti anche il capo della squadra dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, e il pm Luca Poniz: l'uomo non mostra alcun segno di pentimento, anzi ha confermato ...

Bus dirottato - la versione di Sy : 'Sentivo le voci dei bambini africani morti in mare' : voci di piccoli africani morti in mare gli avrebbero suggerito la tentata strage dello scorso mercoledì, un'azione estrema ma senza la volontà di uccidere altri bambini. Ousseynou Sy, l'italiano di 47 anni di origine senegalese che ha dirottato e poi incendiato lo scuolabus che guidava e su cui erano a bordo 51 bambini e tre adulti (tutti salvi), nell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo che si è svolto ieri pomeriggio nel ...