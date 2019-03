Buongiorno dalla Borsa 26 marzo 2019

finanza.lastampa

(Di martedì 26 marzo 2019) Chiusura sulla parità per ladi New York , con il Dow Jones che si attesta a 25.516,83 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 , che si ferma a 7.316,96 punti, in ...

mattiafeltri : #Buongiorno n.481 - 'Dalla parte del demonio' ovvero vita e miliardi del rettiliano Soros. Su @LaStampa - Corriere : Buongiorno dalla redazione del Corriere ?? con questa riflessione dello scrittore Curzio Malaparte, che fu anche gi… - imediciofficial : Buongiorno autoportante da Firenze e dalla Cupola #Magnificers! ?????? #IMedici #LorenzoIlMagnifico ??… -