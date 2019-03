Bullismo a scuola | bimbo autistico tenta suicidio in classe

Lodi - cyberBullismo a scuola : "Altre foto hard o lo dico ai tuoi" : Lodi, 19 marzo 2019 - « Mandami altre foto intime, altrimenti lo dico ai tuoi genitori ». Così un ragazzo di quattordici anni ha ricattato per settimane una compagna di classe della scuola media, a ...

Lodi - cyberBullismo in una scuola media : polizia sequestra smartphone : Da una scuola media di Lodi arriva una storia di cyberbullismo che fa preoccupare e riflettere. Qualche giorno fa, alcuni agenti di polizia sono entrati in azione nella primaria di secondo grado ‘Don Milani’, in Via Salvemini, 1, e hanno sequestrato il cellulare ad alcuni studenti. Dopo alcune segnalazioni, infatti, si crede che sui dispositivi vi sia registrato contenuto offensivo e lesivo della riservatezza di giovanissimi. Il ...

CyberBullismo a scuola - Capanna scende dalle barricate : "Gli insegnanti vanno rispettati" : Forse del grembiule non c'è bisogno, ma delle leggi sì e soprattutto del rispetto di regole comuni. Ognuno al suo posto: i genitori facciano gli adulti, i maestri si aggiornino, i ragazzi mollino lo ...

Flavia Vento dalla Balivo ho subito di Bullismo a scuola : Ospite del programma “Vieni da me” Flavia Vento ha risposte alle domande di Caterina Balivo. La Vento inizia a parlare del suo passato, un’infanzia del tutto non brillante, segnata dal bullismo: “Per una sorta di gelosia parlavo con poche amiche. Mi prendevano in giro, facevo la modella e loro erano invidiose. Non mi parlavano, una volta mi hanno anche dato uno schiaffo.” Senza dirlo a nessuno Flavia ha portato avanti un segreto per tanto ...

Flavia Vento a Vieni da me : "Ho subìto Bullismo a scuola. All'Isola dei Famosi vogliono che tu litighi" : Ospite di Vieni da me a distanza di pochi mesi, Flavia Vento si è raccontata nello studio di Caterina Balivo. Uno sfogo in piena regola, un pieno di confidenze venute fuori da un'escalation di domande 'alla graticola'. La showgirl esordisce parlando del suo passato, un'infanzia del tutto non brillante, segnata dall'ombra del bullismo: Per una sorta di gelosia parlavo con poche amiche. Mi prendevano in giro, facevo la modella e loro erano ...

'Il cielo nella stanza' per la Giornata nazionale contro il Bullismo a scuola : ... criminali, asociali, borderline attraverso una forte azione di sensibilizzazione dei giovani, delle famiglie e di tutti coloro che operano nel mondo della scuola, del volontariato, dello sport. In ...

Ethical Scuola - il progetto contro Bullismo e cyberBullismo : Saranno anche organizzati eventi, spettacoli di sensibilizzazione. A fine anno, quando la Scuola avrà totalizzato un certo numero di azioni, verrà consegnato un attestato di 'Compliance Etica''. ...

ScuolaZoo : la campagna #sMontati che neutralizza il Bullismo : Nonostante le numerose condanne, discussioni e campagne di sensibilizzazione da parte di scuola, talk-show ed associazioni, il bullismo rimane purtroppo una delle piaghe più frequenti all’interno della realtà scolastica. Qui di seguito vi proponiamo un comunicato stampa di ScuolaZoo riguardante tale argomento e come tale realtà vicina al mondo degli studenti e dell’istruzione voglia dare un contributo significativo alla lotta contro ...