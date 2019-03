Brexit, voto storico: il parlamento inglese ritira i poteri del governo sulle proposte di legge (Di martedì 26 marzo 2019) Passa l'emendamento Letwin: ora il governo sarà costretto a seguire le indicazioni proposte da Westminster. In altre parole i parlamentari potranno votare piani alternativi all’accordo con Bruxelles. La cancellazione dell'uscita dalla Europa a questo punto non è più da escludere. Si dimettono tre ministri.



