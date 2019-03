Brexit | Parlamento prende il controllo May prova a resistere

Brexit - Parlamento prende il controllo. May decisa a non dimettersi - : La Camera dei Comuni ha approvato un emendamento con cui si autoattribuisce più potere sulla presentazione di piani B alternativi alla linea della premier. Corbyn: "Dove il governo ha fallito, questa ...

Brexit - voto storico : il parlamento inglese ritira i poteri del governo sulle proposte di legge : Passa l'emendamento Letwin: ora il governo sarà costretto a seguire le indicazioni proposte da Westminster. In altre parole i parlamentari potranno votare piani alternativi all’accordo con Bruxelles. La cancellazione dell'uscita dalla Europa a questo punto non è più da escludere. Si dimettono tre ministri.Continua a leggere

Il parlamento ha preso il controllo sulla Brexit : Il primo ministro britannico Theresa May. (foto: House of Commons/PA Images via Getty Images) Le prossime mosse sulla Brexit le deciderà il parlamento. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo i deputati hanno votato a maggioranza l’emendamento del conservatore Oliver Letwin che permette a Westminster di organizzare “voti indicativi” su possibili piani alternativi. Uno tra tutti, la cosiddetta opzione Norvegia che consentirebbe al ...

Brexit - altro smacco per May : il controllo passa al Parlamento : altro smacco per Theresa May. In nottata la Camera dei Comuni ha approvato l'emendamento che di fatto concede al Parlamento il controllo dell'accordo sulla Brexit, infliggendo un altro affronto al governo del premier britannico. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato ...

Brexit - petizione sul sito del Parlamento : oltre 4 milioni chiedono lo stop all’uscita dall’Unione europea : oltre 4,2 milioni di firme in poco più di 48 ore. Firme di britannici che, attraverso l’area riservata alle petizioni del Parlamento, chiedono ai propri rappresentanti e al governo di Londra il blocco unilaterale dell’articolo 50, la procedura attraverso la quale il Regno uscirà dall’Unione europea. Appena 24 ore prima, Theresa May era riuscita a strappare a Bruxelles una breve proroga per arrivare a una stretta di mano con i membri ...

Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non rimettere ai voti l’accordo su Brexit al Parlamento britannico : In una lettera aperta ai parlamentari britannici resa pubblica ieri sera, la prima ministra Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non mettere ai voti per la terza volta l’accordo su Brexit negoziato dal suo governo con l’Unione Europea. L’accordo

Brexit - May alla nazione : «Non usciremo il 29 marzo. Ora il Parlamento decida» : Theresa May è tornata ad accusare il Parlamento di non aver saputo attuare la Brexit e lo ha sollecitato a decidere se approvare l’accordo di divorzio da lei raggiunto, se andare a un no deal o se non attuare la Brexit, cosa che «minerebbe la fiducia» del popolo nella politica. La premier ha ribadito di non volere nessun rinvio «oltre il 30 giugno». Data limite, questa, specificata anche nella lettera a Tusk, per l’uscita ...

