Brexit | May battuta | Parlamento inglese prende il controllo dell’accordo con l’Ue Si

(Di martedì 26 marzo 2019) Altro smacco per Theresa May. In nottata la Camera dei Comuni ha approvato l’emendamento che di fatto concede alilsulla, infliggendo un altro affronto al governo del premier britannico. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato unico, nuovo referendum o addirittura la cancellazione dell’uscita dalla Ue. Si tratta della versione emendata della mozione che era stata presentata dalla May per cercare di uscire dallo stallo sullaentro le nuove scadenze fissate da Bruxelles nel vertice dello scorso fine settimana. Conseguentemente, tre sottosegretari del governo si sono dimessi dopo aver votato in dissenso della linea ufficiale dell’esecutivo e del Partito ...

