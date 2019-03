Brexit | controllo al Parlamento | si dimettono tre sottosegretari

Brexit - altro smacco per May : il controllo passa al Parlamento : altro smacco per Theresa May. In nottata la Camera dei Comuni ha approvato l'emendamento che di fatto concede al Parlamento il controllo dell'accordo sulla Brexit, infliggendo un altro affronto al governo del premier britannico. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato ...

Medicina e salute : da Brexit nuove regole per controllo medicinali : Medicina, da Brexit nuove regole transitorie per controlli di qualità sui prodotti Medicinali. E' quanto si legge sul sito del Ministero della salute

Il Parlamento britannico prova a prendere il controllo di Brexit : Oggi i deputati voteranno su una serie di emendamenti che potrebbero portare il governo a cambiare i suoi piani