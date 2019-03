Brexit | all' orizzonte un' uscita senza accordo

Farage : "Mi candido alle Europee" Mr Brexit vuol tornare a Strasburgo : "Sarò candidato alle elezioni europee, non per lo Ukip ma per il Brexit Party (il partito della Brexit, ndr). Correrò con lo scopo di essere la prima forza politica del Regno Unito, l'obiettivo è quello di vincere e di tornare in questo 'unbelievable' Parlamento Ue". L'annuncio... Segui su affaritaliani.it

Caos Brexit - anche gli alleati del Dup annunciano voto contrario : May all'angolo - voci di dimissioni : Secondo la redazione politica del Sun, inoltre, fra gli alti responsabili dei Tory si ritiene che May potrebbe utilizzare l'incontro di domani per fissare una data delle sue dimissioni e dare un'...

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l'espansione in Europa : Il sistema di pagamenti digitali trasloca per effetto dell'uscita del Regno Unito dalla Ue. L'operazione utile a lanciare il servizio fuori dall'Italia

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l’espansione in Europa : Un pagamento con telefonino via Satispay Anche il settore del fintech fa i conti con le possibili ripercussioni di una Brexit senza condizioni concordate. La società Satispay Europe Sa, controllata della piattaforma italiana di mobile payment Satispay spa, si sposta da Londra e ottiene in Lussemburgo l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica (Imel). Fino ad oggi, il servizio di pagamento digitale nato in Italia nel 2013 ha ...

Brexit - spallata a May. Ora il Parlamento prende il controllo : ... ma le chance che l'intesa passi sono pari a uno zero virgola, anche dopo la trovata della premier di sottoporre ai deputati due voti, separando la dichiarazione politica dall'intesa tout court, una ...

Brexit : studenti italiani in fuga dalla City : Perdendo il primato di centro nevralgico degli affari europei, diventa incerto anche il futuro dell'economia inglese, e quindi diventano meno le probabilità di trovare un'occupazione a Londra e ...

Brexit - PARLAMENTO SFILA IL CONTROLLO ALLA MAY/ Ribellione Tories : cosa succede ora : BREXIT, trenta deputati Tories si ribellano alle indicazioni della May e 3 sottosegretari si dimettono: ora il PARLAMENTO può cercare un accordo

Pericolo Brexit per le squadre di Premier League - i bookies quotano l’addio alla Champions dei team inglesi : I bookmakers fissano a 51 la quota per la mancata partecipazione delle squadre inglesi alla prossima edizione della Champions League La Brexit potrebbe incidere anche sul calcio britannico: l’ipotesi che nessun giocatore proveniente da un club “straniero” si trasferisca in una squadra della Premier League nella prossima finestra di mercato, riporta Agipronews, si gioca a 17,00. La quota sale a 51,00 per la mancata ...

Brexit - così l’Europa si prepara allo scenario del «no deal» : Per l’Unione Europea una «hard Brexit» è sempre più probabile e dunque Bruxelles si sta attrezzando per evitare che diventi un evento caotico e imponderabile. Ecco le conseguenze di un «no-deal» secondo il piano preparato da funzionari comunitari...

Gina Miller : "Sulla Brexit hanno fallito tutti. Non solo la May" : "Sulla Brexit non c'è stato un fallimento del parlamento. La sensazione è che questo pasticcio sia un fallimento della leadership, di tutti i partiti, non solo della May. Non c'è nessuno che prende decisioni per il paese e il popolo britannico. E questo si ripercuote sulla vita di tutti i cittadini". A parlare, a Mezz'ora in più, è Gina Miller, l'attivista che, tramite un ricorso alla all'Alta Corte britannica, ...

Brexit tra rinvii - scadenze e incertezze. E i britannici potrebbero dover votare comunque alle europee : Una enorme spaccatura che accresce le incertezze e rischia di pesare sempre più sul fronte dell'economia avanzata, frenando lo sviluppo di partnership con soggetti di altri Paesi europei e dirottando ...

Brexit - a Londra un milione di persone in piazza per dire no all’uscita dall’Ue : La richiesta della marea di persone è di organizzare un nuovo referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea o addirittura di cancellare l'iter che ha innescato il processo della Brexit a seguito del referendum. "Una parte della Gran Bretagna non ha paura di dire abbiamo cambiato idea", hanno spiegato gli organizzatori.Continua a leggere

Londra. No alla Brexit : un milione di persone in piazza a manifestare : Centinaia di migliaia di persone, tra cui il sindaco della città, chiedono al governo britannico di organizzare un nuovo referendum . C'è una parte della Gran Bretagna che non ha paura di dire «...

Brexit nel caos - Londra invasa dalla marcia per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...