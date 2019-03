Brasile | Bolsonaro ordina di celebrare il golpe del 1964

Brasile : Bolsonaro - 'Sul clima non devo nulla al mondo' : 'Ma alla fine dei conti, il Brasile non deve nulla al mondo in relazione alla salvaguardia dell'ambiente'. Polemico contestatore dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e spesso ai ferri ...

Brasile-Cina : presidente Bolsonaro - governo continuerà a fare affari con Pechino : In passato, prima di divenire presidente, Bolsonaro aveva definito Pechino un predatore intenzionato a dominare le aree chiave dell'economia brasiliana, e aveva promesso di impedire alla Cina di ...

Brasile : Bolsonaro in Usa e l'Ibovespa va oltre 100.000 punti : "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che il Brasile sia tra le economie più libere del mondo", ha spiegato Bolsonaro su Twitter. , RR - www.ftaonline.com,

Brasile : Bolsonaro in Usa e l'Ibovespa va oltre 100.000 punti : ... come nota il Financial Times si è consolidato grazie alla nomina di Paulo Roberto Nunes Guedes a "superministro" dell'Economia: sotto la sua guida sono state infatti accorpate funzioni in precedenza ...

Due ex poliziotti arrestati in Brasile per il delitto dell’attivista Franco - uno è vicino a Bolsonaro : Due ex poliziotti sono stati arrestati oggi a Rio de Janeiro con l’accusa di essere i sicari di Marielle Franco, la consigliere comunale uccisa un anno fa a causa delle sue denunce sugli intrecci tra politica, forze dell’ordine e criminalità organizzata. Uno di loro, il sergente Elcio Queiroz, è vicino di casa del presidente brasiliano Jair Bolsnar...

Jair Bolsonaro twitta video hard contro eccessi del Carnevale in Brasile - Sky TG24 - : Il presidente del Paese sudamericano ha condiviso su Twitter un video con immagini molto forti che, secondo la sua denuncia, mostrerebbero le derive a cui si giunge durante la manifestazione. La ...

Brasile - Bolsonaro pubblica un video hard per protestare contro il Carnevale : Brasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroUn video osceno sull’account Twitter di un capo di Stato. Jair Bolsonaro, presidente del Brasile e leader dell’estrema destra, ...

Bolsonaro twitta video 'pioggia dorata'/ Poi chiede : 'Cos'è?' : polemiche in Brasile : Bolsonaro nella bufera dopo aver pubblicato su Twitter il video di un uomo che urina addosso ad un altro durante una sfilata del carnevale in Brasile.

Il presidente del Brasile Bolsonaro pubblica video osceno contro il carnevale : richiesta l’espulsione da Twitter : Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha pubblicato su Twitter un breve video con una scena a luci rosse ripresa due giorni fa, durante una delle feste di strada del carnevale di San Paolo: la decisione ha causato molte polemiche, nonché la richiesta di espulsione dello stesso Bolsonaro dal sito di microblogging. Nelle immagini si vede un uomo che balla insieme ad altri sul tetto di una fermata dei taxi nel centro della città, durante la ...

Guaidò in Brasile per vedere Bolsonaro : 10.15 Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, riconosciuto presidente da una cinquantina di Paesi, è arrivato a Brasilia, dove sarà ricevuto da Jair Bolsonaro prima di rientrare a Caracas, dove potrebbe essere arrestato.Lo riferisce la stampa locale. Il presidente brasiliano e Guaidò si vedranno alle 14.00 (le 18.00 in Italia) nel Palàcio do Planalto, sede ufficiale della presidenza brasiliana, ha confermato un portavoce.

Brasile - la settimana nera di Bolsonaro : ministri cacciati e sotto accusa. Sindacati in piazza contro la riforma delle pensioni : Non sono ancora trascorsi due mesi dall’inizio del suo mandato, e già gli scandali hanno iniziato a mietere le prime vittime eccellenti nell’esecutivo di Jair Bolsonaro. Il neo-presidente brasiliano ha infatti dovuto affrontare la sua prima crisi di governo e licenziare all’inizio della settimana il ministro Gustavo Bebianno, segretario generale della Presidenza, nonché suo uomo di fiducia, per una vicenda legata al ...

Brasile - il legame Bannon-Bolsonaro esce dall’ombra : il figlio del presidente sarà leader del Movimento in America latina : Per lungo tempo il legame tra la famiglia del presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il discusso ex stratega della Casa bianca Steve Bannon è stato tenuto sotto traccia. Da candidato alla presidenza del Brasile, Bolsonaro ha continuato a negare di avere qualsiasi tipo di relazione con il politico conservatore statunitense. Linea mantenuta anche dopo la pubblicazione su twitter di una foto di Bannon con il figlio minore Eduardo, volato lo scorso ...

Brasile - migliorano condizioni Bolsonaro : 7.40 Il presidente brasiliano Bolsonaro non ha la febbre e la sua evoluzione clinica e chirurgica è buona, più di dieci giorni dopo l'intervento chirurgico all'addome per i postumi del ferimento a coltellate dello scorso anno. Il capo di Stato, 63 anni, è ricoverato presso un'unità di terapia semi intesiva dell'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. Secondo il programma iniziale avrebbe dovuto lasciare l'ospedale questa settimana, ma non ha ...

Brasile : Bolsonaro nomina generale Correa per agenzia che sovrintende a riforma agraria : La nomina tocca uno dei punti sensibili dell'agenda politica interna. All'Incar spetta il compito di eseguire la riforma agraria e di stabilire la divisione fondiaria nazionale. In realtà i piani di ...