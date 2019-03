Bologna Nidi | dal 27 marzo al 18 aprile iscrizioni all’anno 2019 2020

Incidenti stradali/ Strage giovani nella notte : Bologna - Brinidisi e Reggio - 6 morti : Incidenti stradali nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo: sei giovani fra i 17 e i 23 anni sono morti tra Bologna, Brindisi e Reggio Calabria.

Vaccini - lettere di espulsione da nidi e materne per 300 bambini “irregolari” a Bologna : Le famiglie non hanno inviato la documentazione necessaria a certificare la regolarità vaccinale. Nessuna ulteriore proroga domani, martedì 12 marzo, neanche per i 28 bambini non inoculati di alcune scuole di Rimini. Sono i primi risultati della Legge Lorenzin.Continua a leggere

Vaccini - per 300 bambini lettere di sospensione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo

Vaccini - a Bologna 300 bambini non in regola rischiano l'espulsione da nidi e materne : Trecento bambini non vaccinati rischiano l'espulsione da nidi e scuole per l'infanzia a Bologna. Anche se slitta a domani il giorno in cui scattano le misure che impediscono la...

Vaccini - per 300 bambini lettere di espulsione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo