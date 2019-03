Bollette | “da aprile l’energia elettrica cala dell’8 | 5% e il gas del 9 | 9% per via della

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Dal primono ledi luce e gas. L’Autorità perper i clienti sul mercato tutelato (Arera) ha aggiornato le tariffe con una diminuzione nel secondo trimestre dell’anno per la famiglia tipo,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso del. L’Unione nazionale consumatori stima che il calo a partire dal primosi tradurrà in un risparmio annuo per una famiglia tipo di 168 euro: 50 euro per la luce e 118 per il gas. “Un importante risultato”, commenta il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Mentre il Codacons parla di una riduzione “insufficiente” che “non basta e recuperare gli abnormi incrementi delle...

