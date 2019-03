Da aprile Bollette meno care : gas -9 - 9% - elettricità -8 - 5% : Segui su affaritaliani.it

Bollette - “da aprile l’energia elettrica cala dell’8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime” : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas. L’Autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera) ha aggiornato le tariffe con una diminuzione nel secondo trimestre dell’anno per la famiglia tipo dell’8,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso ...

Energia - da aprile Bollette meno care sul mercato tutelato : il gas cala del 9 - 9% - l’elettricità dell’8 - 5% : Cali vicini alle due cifre, dal 1° aprile, per le bollette di luce e gas ma per i consumatori non è abbastanza. E’ la novità comunicata oggi dall’Autorità per l’Energia (Arera) che periodicamente fa sapere l’andamento dei prezzi per le utenze delle famiglie. Oggi è arrivato l’annuncio di un risparmio per le famiglie dell’8,5% sull’elettricità e del...

Bollette di luce e gas in calo dal primo aprile. Tariffe giù di 8 - 5% e 9 - 9% : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas . I consumatori potranno godere di una significativa riduzione delle Tariffe . L'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato spiega che, ...

Bollette meno care dal primo aprile : gas giù del 9 - 9% - elettricità -8 - 5% : Buone notizie per i consumatori. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato, dal primo aprile le tariffe di luce e gas...

Dal 1° aprile calo Bollette - elettricità -8 - 5% e gas -9 - 9% : Dopo i picchi raggiunti nel 2018, si riducono le bollette dell'energia per i clienti in tutela. Come in parte già registrato nei tre mesi del 2019

Bollette meno care dal primo aprile : luce -8 - 5% - gas -9 - 9% - : Guardando agli effetti sulle famiglie, al lordo tasse,, per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nei 12 mesi compresi tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 sarà di 565 euro. Nello stesso ...

Autorità Energia - da aprile forte calo delle Bollette : Gas ed elettricità meno care a partire da aprile. Lo rende noto un comunicato dell'Autorità per l'Energia: per il secondo trimestre del 2019 per la famiglia tipo 1 di clienti "in tutela" ci sarà una ...

Da aprile forte calo delle Bollette : luce -8 - 5% - gas -9 - 9% : Roma, 26 mar., askanews, - Dopo i picchi raggiunti nel 2018, si riducono le bollette dell'energia per i clienti in tutela. Come in parte già registrato nei primi tre mesi del 2019, nel secondo ...

Bollette - da aprile scendono le tariffe di luce e gas : scendono le tariffe per le Bollette di luce e gas: l'Arera, l'Autorità di regolazione per l’Energia reti e ambiente, ha annunciato che da aprile ci sarà una diminuzione del 9,9% sul gas e dell'8,5% sull'energia elettrica. Il calo delle tariffe dipende soprattutto dalla contrazione dei prezzi delle materie prime.Continua a leggere