Boeing 737 Max | nuovo allarme | atterraggio di emergenza in Florida

Boeing 737 - ancora un’allerta : atterraggio d’emergenza per un aereo in Florida : ancora un problema per un Boeing 737 Max 8: questa volta in Florida, dove l’aereo della Southwest è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il velivolo non trasportava passeggeri ed era diretto in California dove la compagnia aerea sta raccogliendo parte dei suoi Boeing 737. L’equipaggio – spiega la Federal Administration Aviation – ha lanciato l’allerta pochi minuti dopo il decollo da Orlando, sembra per un problema a ...

Caos Boeing 737 Max : un velivolo di Air Italy «ostaggio» in Egitto : Lo stop in Europa al velivolo americano — protagonista di due incidenti in Indonesia ed Etiopia — non consente il rientro a Milano dell’aereo della compagnia italiana

Boeing 737 Max - un optional a pagamento è la causa degli incidenti? : Un optional a pagamento del Boeing 737 Max potrebbe essere alla base dei due incidenti che hanno coinvolto il velivolo dell’indonesiana Lion Air e della Ethiopian Airlines. Si tratta di una spia che avverte di eventuali dati contraddittori legati ai sensori dell’angolo di attacco. Si tratta di una caratteristiche di (Continua a leggere)L'articolo Boeing 737 Max, un optional a pagamento è la causa degli incidenti? è stato pubblicato ...

Boeing - Dennis Muilenburg : stiamo provvedendo per sicurezza B737 MAX : "Sulla base delle evidenze tratte dall'incidente del volo Lion Air 610 e dai dati emersi, non appena disponibili, dall'incidente del volo 302 di Ethiopian Airlines, stiamo prendendo provvedimenti per ...

Forse la tragedia del Boeing 737 Max poteva essere evitata : Ciò che resta del Boeing 737 Max 8 precipitato ad Adis Abeba (foto: TONY KARUMBA/AFP/Getty Images) Il Boeing 737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba non era sicuro al cento per cento, o almeno non quanto avrebbe potuto esserlo. Il New York Times scrive che l’aereo non era dotato di due sistemi di sicurezza che l’azienda considerava extra e per i quali chiedeva un pagamento aggiuntivo da parte delle compagnie aeree. Una somma che né ...

Aerei - l'indonesiana Garuda cancella ordine da 5 miliardi di dollari per 49 Boeing 737 Max 8 : MILANO - Le rassicurazioni fornite da Boeing dopo il disastro aereo in Etiopia non bastano a tranquillizzare compagnie aeree e passeggeri. Oggi l'indonesiana Garuda ha dichiarato di volere cancellare ...

Boeing : "spia" su 737 Max segnala avaria : 0.00 Boeing:"spia" su 737Max segnala avaria Il Boeing 737Max sarà equipaggiato con un allarme luminoso che segnalerà i malfunzionamenti del sistema antistallo Mcas chiamato in causa nello schianto in Indonesia a ottobre in cui sono morte 189 persone. La luce di sicurezza diventerà standard ed è tra le modifiche che la compagnia presenterà alle autorità Usa e ai clienti nei prossimi giorni. Così una fonte della compagnia. Né l'aereo Lion Air ...

AEREO CADUTO - NUOVO ALLARME SUI Boeing 737 MAX/ Etiopia - "pilota non era addestrato" : AEREO CADUTO in Etiopia, ALLARME extra sui BOEING 737 8: Pentagono apre inchiesta sui rapporti tra Segretario alla Difesa Usa e la BOEING. 'Pilota non addestrato'