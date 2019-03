Biathlon | Anterselva festeggia Wierer

Dorothea Wierer e Dominik Windisch - festa ad Anterselva per i campioni del Biathlon : ... "Il livello è altissimo" Dorothea Wierer è entrata nella storia dello sport italiano: è la prima atleta azzurra a vincere un Coppa del Mondo nel biathlon, specialità storicamente dominata da altri ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Italia dolce per Wierer e Vittozzi : la fuga prende corpo : dolce, come le frittelle di mele che spadroneggiano nelle casette ai lati della strada che porta alla tribuna centrale di Anterselva, piatto tipico del regno del Biathlon. Dolcissimo il week end di Anterselva per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che potrebbero davvero trovarsi a giocarsi l’una contro l’altra la Coppa del Mondo nelle due tappe decisive: il mondiale di Oestersund e quella norvegese di Holmenkollen che seguiranno i due ...

Biathlon – Mass start deludente per Windisch : tre errori lo escludono dalla lotta per il podio ad Anterselva : Windisch, tre errori fatali: era in lotta per il podio nella Mass start di Anterselva, chiude 13°. Hofer secondo solo a Boe sugli sci Dominik Windisch ha fatto sognare Anterselva per tre quarti gara, poi il giro sugli sci in compagnia di Johannes Boe deve averlo stremato perché all’ultimo poligono, dopo aver trovato per tre volte lo zero, l’altoatesino ha commesso tre errori che gli hanno fatto perdere la possibilità di ...

Biathlon : Maillet vince ad Anterselva : ANSA, - TRENTO, 27 GEN - Non il grande favorito Johannes Thingnes B›, ma il francese Quentin Fillon Maillet ha vinto l'ultima gara della Coppa del mondo 2019 di Anterselva. Il 26enne di St. Laurent si ...

Biathlon : Dahlmeier vince a Anterselva : Migliore azzurra in gara ancora una volta Dorothea Wierer, che con il 5/o posto conquistato oggi aumenta il suo vantaggio nella classifica generale di Coppa del mondo su Lisa Vittozzi a 34 punti. ...

Biathlon : Dahlmeier vince a Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 27 GEN - Laura Dahlmeier ha festeggiato oggi ad Anterselva, in Alto Adige, la sua prima vittoria stagionale in Coppa del mondo, aggiudicandosi la

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Fillon Maillet batte Johannes Boe nella Mass start - Windisch e Hofer pagano dazio al poligono : E’ il francese Quentin Fillon Maillet ad esultare nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva. Sulle nevi italiane il francese è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio del norvegese Johannes Boe, ottenendo la prima vittoria in Coppa del Mondo e sciorinando una prestazione al poligono semplicemente perfetta. Il transalpino, nella sfida diretta con lo scandinavo nelle due serie in ...

Biathlon - Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Comincio a sentire buone sensazioni sugli sci - mi concentro gara per gara senza pensare alla classifica” : Combattiva e orgogliosa con il pettorale giallo, davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha regalato un’altra grande prestazione con il quinto posto nella mass start di Anterselva, gara valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun abbia mancato tre bersagli complessivi (0+1+1+1) ha fatto registrare il settimo tempo sugli sci, segno di una condizione che sta pian piano ...

Biathlon - Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi “Sapevo che sarebbe stata dura - spiace per gli errore della seconda serie” : Non è bastata una prova solida al poligono a Lisa Vittozzi per rimanere nella top ten nella mass start di Anterselva, nella quale è giunta undicesima al traguardo. Due i bersagli mancati complessivamente dalla sappadina nel corso della seconda serie a terra, i punti di distacco dalla compagna Dorothea Wierer, oggi quinta, ora salgono a 34: “Sapevo già all’inizio che sarebbe stata una gara dura perchè le tre settimane di fila sono ...

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2019 : Dorothea Wierer - quinto posto pesante! Guadagna su tutte in classifica generale! 11ma Vittozzi : Va alla tedesca Laura Dahlmeier la 12.5 km Mass Start femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon appena conclusa ad Anterselva, ma l’esito della gara sorride, in ottica classifica generale, alla nostra Dorothea Wierer, che Guadagna su tutte le principali antagoniste. Chiude 11ma Lisa Vittozzi, che proprio nel finale viene scavalcata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre pagano dazio le slovacche Paulina Fialkova, 16ma, e ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch se la giocano per la top3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass Start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane. Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano - Kuzmina favorita : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile di Anterselva (Italia), ultima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi italiane siamo pronti a goderci un format che potrebbe riservare ancora tante emozioni ai colori azzurri dopo il trionfo dell’inseguimento di ieri, con la vittoria di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Entrambe le azzurre sono molto attese e loro vogliono ...