Battisti per prima volta ammette i 4 omicidi | ' Era una guerra | chiedo scusa'

Battisti - quegli intellettuali che lo hanno difeso solo per ideologia : E ora? E adesso che Cesare Battisti ha ammesso la sua colpevolezza, che ne è degli artefici della campagna innocentista, degli intellettuali firmatari di tonitruanti appelli per denunciare, attraverso ...

Battisti ha ammesso per la prima volta i 4 omicidi per cui era stato condannato : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. È avvenuto sabato, quando è stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Durante l'interrogatorio di sabato, Battisti si è scusato per il dolore provocato alle famiglie delle vittime, ha riferito ...

Raimo e quell'appello per Battisti : «Se devo chiedere scusa - lo faccio. Spero in una giustizia riparativa - non punitiva» : Un lavoro di supplenza all'elaborazione politica. In Sudafrica, dopo l'apartheid, c'è stata una commissione di verità e giustizia che ha cercato di creare un possibile passaggio da un'epoca ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché a Fabrizio Corona e Cesare Battisti il carcere fa bene" : In fondo, il carcere fa bene a Cesare Battisti e a Fabrizio Corona. Al primo sono bastati pochi mesi in galera per ammettere le sue colpe e la responsabilità nei 4 omicidi per cui la giustizia italiana l'aveva condannato all'ergastolo. Un atto formale? Un modo per ottenere uno sconto di pena? Può es

Battisti ha confessato : sono colpevole per tutte le quattro azioni terroristiche. E in due di quegli episodi fui io a uccidere : Lo ha rivelato oggi il procuratore capo di Milano, Francesco Greco. 'Non farò i nomi di nessuno. Per me era una guerra giusta, ma oggi chiedo scusa ai parenti', ha dichiarato il terrorista dei Pac

Operai e studenti nel '68 erano disarmati. I terroristi come Battisti hanno lottato contro di loro : Le agenzie riferiscono che Cesare Battisti avrebbe detto: "Gli anni di piombo hanno ucciso il ´68", aggiungendo poi che "la lotta armata ha impedito lo sviluppo di una rivoluzione culturale sociale e politica che, nata dal movimento del ´68, sarebbe stata assolutamente positiva e avrebbe portato il paese a un progresso culturale sociale e politico, impedito dal passaggio alla lotta armata."Battisti è stato protagonista di ...

Battisti - Salvini : "Ora chieda scusa chi l'ha coperto" : Cesare Battisti "dopo qualche decennio ha chiesto scusa. Meglio tardi che mai. Ora mi aspetto che chiedano scusa tutti quegli pseudointellettuali di sinistra che hanno coccolato per anni questo ...

