Baseball | Italia vincente sulla Grand Canyon University in Arizona

Baseball - Italia sconfitta nel terzo confronto con la selezione degli Oakland Athletics : Arriva una sconfitta per l’Italia nel terzo confronto con la selezione degli Oakland Athletics all’interno dello stage in corso in Arizona. Il punteggio della sfida è di 8-2 a sfavore degli azzurri. Non arrivano buone notizie neppure sul fronte dell’infermeria, perché Michele Pomponi cade vittima di un risentimento muscolare mentre è sul monte, costringendo il manager Gilberto “Gibo” Gerali a sostituirlo con Nicola ...

Baseball - sconfitta dell’Italia nella seconda partita in Arizona contro gli Oakland Athletics : L’Italia è stata sconfitta nella seconda delle tre partite contro gli Oakland Athletics di cui è protagonista a Mesa, in Arizona, all’interno di un lungo stage di due settimane con un ampio fattore agonistico al suo interno. L’incontro è terminato con il punteggio di 1-3. Entrambe le squadre, come già nella prima partita, hanno deciso di non forzare la preparazione. Il manager azzurro, Gilberto “Gibo” Gerali, ha ...

Baseball - lo stage in Arizona dell’Italia comincia con un pareggio contro gli Oakland Athletics : Sono cominciati gli incontri dell’Italia all’interno dello stage in corso di svolgimento a Mesa, nello Stato americano dell’Arizona. Gli azzurri di Gilberto “Gibo” Gerali hanno affrontato una formazione degli Oakland Athletics, alla presenza di una cinquantina di spettatori e molti scout MLB. Il risultato finale è stato di 5-5. L’insolito punteggio è arrivato al termine di un incontro in cui, dopo i primi tre ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...