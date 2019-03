Bari | succo con sostanza caustica | migliora il bimbo di 5 anni L' Asl verso richiesta di

Bari - beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era un acido caustico : grave un bimbo di 5 anni - Ultime Notizie Flash : In provincia di Bari un bimbo di 5 anni ha bevuto un succo di frutta in un bar. Al suo interno era presente dell' acido caustico che ha provocato lesioni a stomaco e esofago

Bari - sostanza caustica in un succo di frutta : ricoverato bimbo di 5 anni : Era in un bar a Gioia del Colle, in provincia di Bari, quando ha bevuto un succo di frutta e poco dopo si è sentito male. Al suo interno era contenuta una sostanza caustica che ha causato a un bimbo di 5 anni lesioni a stomaco ed esofago. Il piccolo è stato prima portato al pronto soccorso di Acquaviva delle Fonti poi ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Non è ancora chiaro quale sostanza, ...