Bari | prende bevanda ma dentro c' era acido | bimbo in gravi condizioni | esofago bruciato

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Una vicenda molto grave e a tratti inquietante è quella che si è verificata nei giorni scorsi in provincia di, precisamente all'interno di un bar del comune di Gioia del Colle. La vittima è un bambino di appena cinque anni che, dopo aver bevuto un succo di frutta all'interno del locale, è stato ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" del capoluogo pugliese. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, purtroppo all'interno dellaè stato rintracciato dell'caustico che gli ha causato delleustioni allo stomaco e all'. Per il momento, però, è ritenuto ancora prematuro stabilire quanti e quali danni il piccolo abbia subito. Nel frattempo i suoi genitori, che lo avevano accompagnato al bar, pregano e sperano che il loro bambino si possa rire, anche se le suenon fanno stare per niente ...

ClaudioDiTuri : Valenzano, la coop «Semi di Vita» si prende i terreni tolti alla mafia - LaGazzettaWeb : Valenzano, la coop «Semi di Vita» si prende i terreni tolti alla mafia - 987mies : @bonnie379 Una psicologa di Bari prende 100 rupime (?!) foggiane Foggia come l'India ?? -