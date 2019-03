Barcellona | Rakitic verso il rinnovo

Rakitic verso il rinnovo col Barcellona : Dopo Luka Modric, a lungo inseguito nell'estate dell'anno scorso, l'Inter adesso rischia di veder sfumare anche il possibile arrivo di Ivan Rakitic, con il quale era in trattativa. I media spagnoli, ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi. Rakitic decide El Clasico della Liga : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Clasico : al Barcellona basta Rakitic : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ROMA, 2 MAR - Un gol firmato Rakitic a metà del primo tempo. Tanto ...

Rakitic fa piangere il Real Madrid : altro Clasico al Barcellona : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Madrid, SPAGNA, - Game over. A tre giorni dall'eliminazione dalle semifinali di ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi LaLiga. Rakitic decide El Clasico : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 IL GOL DECISIVO DI Rakitic GOL | Real Madrid 0-1 Barcelona 26' ...

Altra lezione del Barcellona - il Real Madrid è a pezzi : Rakitic regala tre punti ai blaugrana [FOTO] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Real Madrid-Barcellona 0-1 - Rakitic gela il Bernabeu - sprofondo Blanco : La Liga si tinge sempre più di blaugrana. Logica conseguenza del successo di Messi e compagnia al Bernabeu, il secondo nel giro di quattro giorni dopo il 3-0 in coppa che ha proiettato i catalani in ...

Rakitic Inter - centrocampista del Barcellona “come Modric”? : Rakitic Inter – Ivan Rakitic rischia di essere un Luka Modric bis. E non stiamo parlando dal punto di vista calcistico, come ovviamente ben si augura il giocatore in questione, visto il Pallone d’Oro ricevuto pochi mesi fa dal collega di Nazionale, ma di calciomercato. E in questo caso potrebbe farne le spese ancora una […] L'articolo Rakitic Inter, centrocampista del Barcellona “come Modric”? proviene da Serie A ...

Rakitic gela l'Inter : 'Mi vedo ancora al Barcellona' : Doccia gelata per l'Inter. Ivan Rakitic, obiettivo di mercato del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato estivo, al termine di Siviglia-Barcellona (gara della Liga spagnola vinta dai blaugrana per 2-4), ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul suo futuro che, ad oggi, sembrano chiudere la porta ad un suo eventuale trasferimento alla formazione meneghina. In sintesi, il centrocampista croato ha affermato di non ...

Inter - le mani su Ivan Rakitic : "Accordo col Barcellona per 40 milioni di euro" : Un colpaccio per l'Inter? I nerazzurri provano a dimenticare l'amarezza del caso-Mauro Icardi con il calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero a un passo da Ivan Rakitic, che arriverebbe a fine anno dal Barcellona. Dopo aver strappato il sì di Diego Godin, colonna dell’A

Mercato Inter - incontro con il Barcellona : Rakitic più vicino : La Gazzetta parla di trattativa iniziata qualche giorno fa a 50 milioni, poi scesi appunto a 40-45, il quotidiano catalano Sport una settimana fa invece aveva scritto di una richiesta di 65 milioni . ...

Calciomercato Inter - Rakitic a 40 milioni : incontro segreto con il Barcellona : Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c'è stato infatti un incontro in gran segreto nei giorni scorsi tra la dirigenza dell'...

Rakitic ha scelto l'Inter - incontro con il Barcellona : accordo vicino - le cifre : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'intesa si troverà a metà strada con un pagamento pluriennale e bonus legati ai risultati della squadra. Rakitic è sotto contratto con il Barca fino al 2021 ...

Inter-Rakitic prove d'intesa - ma adesso bisogna convincere il Barcellona : Tra Ivan Rakitic e l'Inter sta scoppiando un'attrazione fatale, anche se per consumarla sarà necessaria una lunga trattativa . La voglia di cambiare c'è, dalla cerchia di conoscenti del centrocampista ...