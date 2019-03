Banche italiane | non solo Npl | è un altro il rischio maggiore

Tutte le prossime pene per le Banche italiane : ... attendono con ansia la riunione del board della Bce del 7 marzo prossimo, sperando che San Mario Draghi faccia l'ennesimo miracolo, salvando le banche italiane e con esse l'economia italiana. Come? ...

Giovanni Tria - il ricatto della Germania contro le Banche italiane : come hanno imposto il bail-in : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un'accusa pesantissima contro la Germania, colpevole di aver "ricattato" l'Italia, obbligando il governo ad accettare le regole sul bail-in, la norma che consente di scaricare i costi dei salvataggi bancari anche su investitori e risparmiatori corr

Fintech : l'Intelligenza Artificiale è già operativa nelle Banche italiane : L' Intelligenza Artificiale , IA, è già una realtà nelle banche operanti in Italia. Lo afferma l'ABI , confermando che quasi il 90% delle realtà che hanno partecipato ad una prima indagine messa a ...

Truffa diamanti da investimento : Banche italiane coinvolte e clienti vip truffati - tutti i nomi : Tra i soggetti coinvolti nella Truffa dei diamanti ci sono molti nomi del mondo dello spettacolo come Vasco ossi, Simona tagli, Federica Panicucci e Diana Bracco. Vasco Rossi in particolare avrebbe ...

Abi : sofferenze nette Banche italiane calate ai minimi dal 2010 : Roma, 19 feb., askanews, - Con un nuovo e consistente calo a dicembre, le sofferenze nette delle banche italiane sono calate ai minimi da quasi 9 anni. Secondo il rapporto mensile dell'Abi, si sono ...

Banche italiane - DBRS : progressi nel 2018 ma contesto è incerto : I forti venti contrari nel 2019, dovuti alla debolezza dell'economia , la volatilità dei mercati e i tassi bassi prolungati pongono sfide per la qualità dei ricavi e degli attivi. In questo contesto, ...

Dalle Banche al lusso : quanto pesa la Francia nelle imprese italiane : MILANO - Francia e Italia sono legate da una relazione economica oltre che politica molto stretta e di antica tradizione ma che si è fatta più intensa negli anni recenti. Nel 2017 gli scambi ...

Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle Banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

Il contributo delle Banche italiane di fronte alla crisi : Le condizioni strutturali della nostra economia reale infatti non consentono di marginalizzare il ruolo degli istituti di credito e dei responsabili che gestiscono il credito a tutti i livelli. ...

Banche italiane - il test è sui bond : 47 miliardi mancano all'appello : ... evitando ripercussioni sul finanziamento dell'economia». Un richiamo, da parte di Visco, al sistema che deve decidere in merito alla disciplina sui requisiti prudenziali - che coinvolge l'Eba e la ...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

