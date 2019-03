Balotelli contro tutti | “Esigo rispetto | posso anche stancarmi e rifiutare l’Italia” ...

Esultanza Balotelli contro il PSG - l’attaccante si sfoga : “Questa è una bugia” : E’ rinato a Marsiglia, Mario Balotelli. Dopo l’esperienza a Nizza, negativa negli ultimi tempi, l’attaccante italiano ha ritrovato la via del gol con continuità con la maglia dell’OM. Ieri, la sfida persa contro la capolista Paris Saint-Germain su cui alcuni media francesi hanno scatenato delle polemiche per un’Esultanza particolare che l’ex Milan e Inter aveva pronta in caso di gol, che poi non è ...

On Air : Mancio - Balotelli no Quagliarella si. L'Atletico contro Ronaldo : ROMA - Out Balotelli e Belotti , spazio a Immobile e Quagliarella . Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha fatto le sue scelte in vista delle qualificazioni di Euro 2020 , che per la prima volta ...

Balotelli contro Barbara D’Urso : “Vergognati” : Da ormai due settimane Fabrizio Corona è finito nel mirino per il noto filmato, costato il posto a due autori, inviato a Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. Nonostante questo Barbara D’Urso ha scelto di ospitarlo al debutto di “Live-Non è la D’Urso“, il nuovo talk show del mercoledì in onda su Canale 5, per ricevere le sue scuse per alcune vicende del passato, tra cui l’aver fotografo suo figlio spacciando ...

