B come Bambini | la B per gli ospedali pediatrici FOTO e VIDEO

Bambini morti dopo essere caduti dal balcone : erano da soli in casa con il papà - la madre lo descrive come un “padre amorevole” : Sono stati sentiti separatamente dagli inquirenti, in Questura, i genitori dei due Bambini di origine keniota di 14 e 10 anni morti questa mattina alla periferia di Bologna dopo essere precipitati dall’8° piano del balcone di casa, in un condominio in via Quirino di Marzio. Al momento del tragico volo dei due fratellini, il papà era solo in casa con loro: agli inquirenti sta ripetendo che si tratta di una disgrazia, che si trovava in ...

Sy dice che voleva usare i bambini come scudi. Azione premeditata - mistero su video che rivendica : L'accusato di terrorismo per aver sequestrato ieri il bus con la scolaresca a bordo ha spiegato agli inquirenti che voleva arrivare a Linate e prendere un aereo per l'Africa

L'autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bambini come scudi umani - ma non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

Bus dirottato - parla Sy : "L'ho fatto per non fare venire gli africani in Italia | Volevo usare i bambini come scudo" : Ouesseynou Sy racconta la sua filosofia "panafricanista".I pm stanno cercando il video fatto col cellulare in cui diceva di sentirsi "esasperato dalla situazione migratoria".

Ouesseynou Sy dal carcere : "L'ho fatto per non far venire gli africani - volevo usare i bambini come scudo" : Ouesseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che a San Donato Milanese ha sequestrato un bus con a bordo 51 studenti di una scuola media nel cremonese e ha incendiato poi il veicolo, spiega a chi lo ha incontrato in carcere le ragioni del suo gesto. "L'ho fatto per dare un segnale all'Africa, perché gli africani restino in Africa e così non ci siano morti in mare" ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa. Si definisce un ...

San Donato Milanese - terrore sul bus. L'autista Sy : 'Volevo usare bambini come scudo' : 'Volevo andare a Linate per prendere aereo e tornare in Africa' "Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo": così ha raccontato a chi lo ha ...

Presentazione progetto solidale di Lega B ‘B come Bambini’ : Martedì 26 marzo alle ore 12, nella sede della Lega B di via Rosellini 4 a Milano, sarà presentato il progetto solidale ‘B come Bambini’ che accompagnerà il finale di campionato della Serie B insieme alle fondazioni di alcuni fra i più importanti ospedali pediatrici d’Italia. Saranno presenti il presidente della Lega B Mauro Balata, il presidente di Gaslini onlus, e di Anas, Claudio Andrea Gemme, il segretario generale di Fondazione ...

Decapitata la paranza dei bambini - lo sfogo del pizzaiolo : 'Spremuti come limoni' : Si guardano negli occhi, i soci della pizzeria Di Matteo, e danno sfogo a tutta la frustrazione accumulata in questi anni: 'La verità - dice uno dei soci - è che questi per troppi anni ci hanno ...

Decapitata la paranza dei bambini - lo sfogo del pizzaiolo : «Spremuti come limoni» : Si guardano negli occhi, i soci della pizzeria Di Matteo, e danno sfogo a tutta la frustrazione accumulata in questi anni: «La verità - dice uno dei soci - è che questi per...

Bambini maneschi - come devono comportarsi i genitori : Consigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiConsigli per gestire i Bambini maneschiBambini maneschi che bisticciano facilmente. Alzi la mano a chi non è mai capitato di fare i conti almeno una volta con l’aggressività dei più piccoli. «I Bambini di età ...

Porto Recanati - marito e moglie muoiono in un incidente : come stanno i due bambini rimasti feriti : La tragedia dopo una festa di Carnevale. Il conducente dell'auto che ha causato lo schianto è stato fermato per omicidio...

Ecco come YouTube difenderà i bambini da pedofili e video autolesionistici : YouTube (Getty Images) A seguito dei recenti scandali legati a video contenenti materiale autolesionistico e a una rete di pedofili nascosti nei commenti, YouTube ha reagito mettendo in atto delle contromisure per la salvaguardia dei minori. Stop ai commenti Per arginare il fenomeno dei pedofili nascosti tra i commenti dei video, la piattaforma ha disabilitato la sezione dei commenti sotto decine di milioni di video che potrebbero interessare le ...

Figlicidi - una strage continua e silenziosa. Don Di Noto : "Bambini cancellati come un file” : L'ultima ha ventidue mesi, è ricoverata all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed è in lento miglioramento. Quando ci è arrivata, mercoledì scorso, da Genzano, era in fin di vita, per gli schiaffi e le percosse che le aveva scaricato addosso il compagno della madre. Lei è stata salvata, per altri bambini è stato impossibile. Giuseppe aveva sette anni. Alla fine di gennaio, a Cardito, ...

Clima - la ragazzina che sfida Juncker : “Smettetela di agire come Bambini viziati irresponsabili” : Una ragazzina svedese di 16 anni ha sfidato oggi a Bruxelles i leader politici dell’Unione europea e del mondo intero a smettere di “agire come bambini viziati irresponsabili”, non ascoltando la comunità scientifica e non garantendo che siano drasticamente ridotte le emissioni responsabili del cambiamento Climatico, per mantenere l’aumento del riscaldamento globale sotto i 1,5 gradi centigradi. Con un discorso semplice ed ...