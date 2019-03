Autorità Energia | da aprile forte calo delle bollette

finanza.lastampa

(Di martedì 26 marzo 2019) Gas ed elettricità meno care a partire da. Lo rende noto un comunicato dell'per l': per il secondo trimestre del 2019 per la famiglia tipo 1 di clienti "in tutela" ci sarà una ...

repubblica : ?? Bollette, Autorità energia: dal primo aprile elettricità -8,5%, gas - 9,9% - TgLa7 : #Tariffe: da primo aprile -8,5% #luce, -9,9% #gas . Autorità per l'energia: il calo è legato alla contrazione dei prezzi all'ingrosso - IginoDeRossi : RT @TgLa7: #Tariffe: da primo aprile -8,5% #luce, -9,9% #gas . Autorità per l'energia: il calo è legato alla contrazione dei prezzi all'ing… -