Aurora Casillo a guida del Consorzio tutela pasta di Gragnano Igp

askanews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma, 26 mar., askanews, - Dal primo marzo 2019 ildidelladiIGP ha un nuovo presidente:, general manager del pastificio Liguori, è stata eletta all'...

Aurora_Malik1D : RT @iamlaura98: Comunque anche se non simpatizzo per Casillo vorrei dire a tutti quelli sparano a 0 sulla sua scelta che a volte perdere un… - Aurora_Malik1D : RT @heremenow_: Alessandro Casillo è la dimostrazione di come “l’abuso di potere di un professore” possa spegnere la propria luce. Esperi… - Aurora_Malik1D : RT @itsdenisepisano: Mi dispiace troppo per Alessandro Casillo, secondo me lui meritava di andare al serale. Ma comunque la scelta è la sua… -