Atletica | Mondiali cross 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Atletica leggera - Filippo Tortu : “Obiettivo la finale ai Mondiali. Proverò a scendere sotto i 10 secondi” : Stagione pronta ad entrare nel vivo: dopo le prime uscite stagionali indoor, l’Atletica leggera si sposta negli stadi per i primi appuntamenti internazionali. L’Italia della velocità si affida ovviamente a Filippo Tortu, la stella del movimento tricolore. Il giovane azzurro, a margine della presentazione di ‘Sport e legalità – la Scuola in cattedra’, il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia, ha ...

Atletica - Mondiali di staffette 2019 : Italia in raduno verso le World Relays - spiccano Tortu e Desalu. Tutti i convocati : Mancano meno di due mesi ai Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays saranno un evento determinante per la qualificazione ai Mondiali di Doha visto che i primi 10 team della 4×100 e della 4×400 staccheranno direttamente il pass per la rassegna iridata dunque l’Italia non vorrà farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo è stato indetto un ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Agli Europei devo fare il mio e se lo farò… Mondiali e Olimpiadi : posso saltare bene ovunque” : Gianmarco Tamberi si sta preparando per gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Gimbo partirà con i favori del pronostico nel salto in alto, ha timbrato un interessante 2.32 agli Assoluti Indoor di Ancona e salirà in pedana con la miglior misura stagionale a livello continentale: l’azzurro punta a conquistare una medaglia, possibilmente quella del metallo più pregiato. Il marchigiano ha ...

Atletica - Anisya Kirdyapkina squalificata per doping. Elisa Rigaudo in odore d’argento ai Mondiali 2011 : Il CAS ha squalificato Anisya Kirdyapkina per tre anni, dal 27 luglio 2017 al 26 luglio 2020, e ha cancellato tutti i risultati sportivi ottenuti dalla marciatrice russa tra il 2011 e il 2013. La 29enne di Saransk, a lungo sposata col collega Sergey Kirdyapkin da cui ha recentemente divorziato, aveva conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali nel periodo incriminato e la sua squalifica regala una bella notizia all’Italia. Elisa ...