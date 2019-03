Atletica | Maratona Roma è ' straniera'

Atletica - Risultati Roma-Ostia 2019 : vince la mezza maratona l’etiope Guye Adola - settimo Stefano La Rosa : Si è appena conclusa la Roma-Ostia, mezza maratona tra le più partecipate d’Italia: ad imporsi tra gli uomini è stato l’etiope Guye Adola, che ha coperto il tracciato in 1:00’17”, precedendo di 6″ il keniano Geoffrey Yegon, mentre terzo si è classificato un altro keniano, Cornelius Kangogo, staccato di 50″. Il migliore degli italiani, ed unico in top ten, è stato Stefano La Rosa, settimo e primo tra gli ...

Atletica - Sara Dossena sfiora il record italiano nella maratona di Nagoya : Sara Dossena ad un passo dal record italiano alla maratona di Nagoya, in Giappone: 2h24:00 il tempo della maratoneta azzurra Grande prestazione di Sara Dossena alla maratona di Nagoya, in Giappone. L’azzurra corre in 2h24:00 e si migliora di quasi quattro minuti, sfiorando il record italiano dei 42,195 chilometri stabilito da Valeria Straneo con 2h23:44 nel 2012. Dopo aver tenuto un ritmo da primato per quasi tutta la gara, la 34enne ...

Atletica – La 45esima edizione della mezza maratona RomaOstia al via : i partecipanti : Domenica 10 marzo torna la popolare 21,097 km della capitale con Straneo e Incerti in gara tra le donne, La Rosa al maschile La 45esima edizione della Huawei RomaOstia sarà anche quest’anno una grande festa di sport e di partecipazione. Alla chiusura delle iscrizioni sono oltre 10.200 gli atleti che hanno prenotato il pettorale per essere sulla linea di partenza domenica 10 marzo, con 9200 italiani e il 10% di stranieri, nella ...

Atletica – Il dopo Glasgow tra Maratona e Golden Gala : le parole di Alfio Giomi : Il presidente della FIDAL Alfio Giomi: “Oltre 9 mila iscritti a Roma un piccolo miracolo visti i tempi del nostro intervento, che non sarà replicato. Tamberi e Tortu all’Olimpico il 6 giugno” La XXV edizione della Maratona Internazionale di Roma ha superato quota novemila iscritti. Un traguardo insperato, all’inizio del percorso organizzativo, che fornisce al presidente federale Alfio Giomi lo spunto per una serie di riflessioni sulla ...

Atletica – Annullata la Mezza Maratona di Roma prevista per il 15 giugno : E’ stata Annullata la Mezza Maratona di Roma in programma per il 15 giugno:, il comunicato dell’Italia Marathon Club L’Italia Marathon Club “comunica suo malgrado che la Mezza Maratona di Roma, prevista per sabato 15 giugno 2019, non si correrà. A seguito dei numerosi tentativi di richiesta del nulla osta all’amministrazione di Roma Capitale, tutti con esito negativo, l’Italia Marathon Club ha preso ...

Atletica - Mezza Maratona Napoli 2019 : Yassine Rachik quarto - Giovanna Epis quinta. Dominio africano : Oggi si è disputata la Mezza Maratona di Napoli e Yassine Rachik è stato assoluto protagonista. L’azzurro, bronzo nella Maratona degli ultimi Europei, ha concluso al quarto posto col tempo di 1h02:29 a 16 secondi dal personale siglato due anni fa. Il 25enne è giunto al traguardo subito dopo il micidiale terzetto africano che ha monopolizzato il podio: l’eritreo Nguse Amlosom (1h02:09), i keniani Moses Kemei (1h02:11) e Ishmael Kalale ...

Atletica - Sara Dossena vince la Mezza di Treviglio col terzo tempo personale. Ora la Maratona di Nagoya : Bellissima prova di Sara Dossena alla Mezza Maratona di Treviglio: la 34enne ha vinto la gara col tempo di 1h11:09, si tratta del suo terzo crono personale a 59 secondi dal primato siglato lo scorso settembre a Udine. La lombarda, al terzo weekend consecutivo in gara dopo aver firmato il record italiano sui 5 chilometri (16:03 a Montecarlo) e aver partecipato alla Mezza di Vittuone (1h13:26), ha corso su un buon passo e ha dimostrato di essere ...