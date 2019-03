Atalanta | Toloi rinnova fino al 2021 E sogna la maglia del Brasile

Serie A Atalanta - Toloi si è allenato con il gruppo : BERGAMO - A Zingonia allenamento pomeridiano per l' Atalanta , nella settimana della sosta per le nazionali. Nella seduta diretta dal tecnico nerazzurro Gasperini , si è visto anche Toloi in campo: si ...

Atalanta - squadra mondiale : undici nazionali - Toloi quasi recuperato : Zapata: "Con l'Atalanta vivo un momento magico" DEA NEL MONDO - Tornando ai nazionali, ecco nel dettaglio i vari impegni dei giocatori atalantini, i primi in campo oggi,. Si parte dalle ...

Sampdoria-Atalanta - le probabili formazioni : Toloi non recupera : SAMPDORIA ATALANTA probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Luigi Ferraris di Genova Sampdoria-Atalanta, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Sampdoria Atalanta probabili formazioni Sampdoria-Atalanta, le scelte dei tecnici Nella Sampdoria di Marco Giampaolo, dopo aver scontato il turno di squalifica, Ekdal è pronto a riprendersi […] L'articolo Sampdoria-Atalanta, le probabili ...

Coppa Italia - l’Atalanta ne perde due per il ritorno con la Fiorentina : Hateboer e Toloi squalificati : Il club nerazzurro non potrà contare al ritorno su Hateboer e Toloi, squalificati dopo le ammonizioni subite nel match del Franchi L’Atalanta dovrà fare a meno di Hans Hateboer e Rafael Toloi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro la Fiorentina. I due giocatori, ammoniti ieri sera al Franchi e già diffidati, sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Multa di tremila euro alla Fiorentina per il ...

Atalanta - garanzia Toloi. Tra la Seleçao e il rinnovo : Parole positivamente pesanti, da persona con gli attributi, per la cronaca, 7,5 il voto Gazzetta quella sera,. Probabilmente è proprio questo ciò che fa la differenza in Rafa: zero riflettori, solo ...

Atalanta - il dramma di Toloi dopo la gioia per la semifinale : la moglie perde il bambino : E' un bruttissimo momento per Rafael Toloi e sua moglie. I due infatti hanno perso il bambino che la sua consorte portava in grembo. La gioia per la qualificazione in semifinale di Coppa Italia ai danni della Juventus è durata davvero poco. Il calciatore e la sua famiglia sono distrutti dal dolore. Toloi ha ricevuto la triste notizia subito dopo essere rientrato a casa dal match con la Juve. Glielo ha detto direttamente sua moglie, che fino a ...

