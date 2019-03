Astronomia | Hubble punta il cuore brillante di Messier 49

Astronomia : Messier 28 - cluster senza segreti per Hubble : Era stato classificato come una ‘nebulosa tondeggiante priva di stelle’, ma la nuova immagine realizzata da Hubble gli rende pienamente giustizia: a far bella mostra di sé in tutto il suo splendore è Messier 28, un cluster globulare situato a circa 18mila anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione del Sagittario. L’oggetto, appartenente al repertorio “Catalogues des nébuleuses et des amas d’étoiles” compilato da Charles Messier e ...