Assunzioni medici e infermieri 2019 | posti regione per regione | la mappa

Assunzioni sanità 2019 : medici - infermieri e oss. Oltre 13 mila posti : Assunzioni sanità 2019: medici, infermieri e oss. Oltre 13 mila posti Concorsi sanità 2019 e Assunzioni In arrivo 13mila Assunzioni nel settore sanità e tutti in regioni meridionali: annunciati i piani Assunzioni della Regione Sicilia e Campania. Per il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera siciliana sono previste ben 5mila nuove Assunzioni di medici, infermieri e oss, nonché amministratori e tecnici da impiegare presso le ...

Assunzioni sanità : oltre 13mila nuovi posti tra medici - infermieri e oss : Buone notizie per le persone che aspirano ad avere un posto di lavoro nella sanità. Sono previste, infatti, circa 13 mila Assunzioni nelle Regioni del Sud Italia, in particolare in Sicilia e Campania. La situazione nella Regione Sicilia Secondo il piano presentato dalla Regione Sicilia, sarà prevista l'assunzione di circa 5mila nuove unità nel comparto sanitario pubblico. Il nuovo personale sarà selezionato tramite lo scorrimento di graduatorie ...

Sanità - sbloccate Assunzioni di medici e infermieri : Lo sblocco delle assunzioni nella Sanità è sempre più vicino. Regioni, ministero della Salute e ministero dell'Economia si sarebbero finalmente messi d'accordo - nel corso della Conferenza Stato Regioni - per superare il vincolo di spesa dell'1,4%, un paletto che negli anni ha zavorrato il sistema sanitario ...

Sanità - sbloccate le Assunzioni di medici e infermieri : I ministeri della Salute e dell'Economia, spiega la ministra Giulia Grillo, hanno raggiunto l'accordo con le Regioni per far cadere quell'obbligo, cosa accolta molto positivamente dalle ...

Sanità - sbloccate le Assunzioni di medici e infermieri : Giulia Grillo annuncia l'accordo con il Mef e con le Regioni per far cadere la norma che vincolava la spesa per il personale a quella del 2004. Perplessità dei sindacati dei camici bianchi

Sanità - entro sei anni fuori metà dei medici per quota 100 - legge Fornero e blocco delle Assunzioni : I gap più gravi riguarderanno medicina d'emergenza, pediatria, medicina interna, anestesia. E per coprire i turni tanti ospedali ricorrono già ai "camici a gettone"

