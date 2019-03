Ascolti Tv 25 marzo 2019 | Il Nome della Rosa si appassisce L' Isola mostra i muscoli

Ascolti tv lunedì 25 marzo : ultima sfida tra Il nome della rosa e Isola dei Famosi : Ascolti tv lunedì 25 marzo 2019: chi ha vinto tra Il nome della rosa e l’Isola dei Famosi ultima sfida in tv tra Il nome della rosa, fiction tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco, e la semifinale dell’Isola dei Famosi. La serie Rai è crollata rispetto all’esordio: l’ultima puntata è stata seguita solo da 3.960.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv lunedì 25 marzo: ultima sfida tra Il nome della rosa e ...

Ascolti TV | Lunedì 25 marzo 2019. Il Nome della Rosa chiude con il 16.9% - Isola 18.3% - Made in Sud 9.4% : Luca Vismara e Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 25 marzo 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato 3.960.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.19 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.970.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.931.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 24 marzo 2019. Il Silenzio dell’Acqua chiude al 14.3%. Fazio 15.3%-13.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Ambra Angiolini Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.135.000 (13.3%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di ...

Ascolti TV | Sabato 23 marzo 2019. La Nazionale al 32.1% - il meglio di C’è Posta per Te al 18.3% : Italia-Finlandia - Moise Kean (da Facebook) Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il meglio di ha raccolto davanti al video 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.261.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire – Mammo per ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%). La finale di IGT su TV8 al 6.6% : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Il programma ha ottenuto 10.587.000 contatti con una permanenza del 38.01%. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro ...

