Ariadna Romero | fidanzato | figli e carriera Chi è | Isola dei famosi

Da Acerbi a Pretelli - Ariadna Romero parla dei suoi amori sportivi e non : “con Francesco è finita” : Ariadna Romero, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 14, ha parlato dei suoi amori a Domenica Live: l’intervista alla bellissima modella cubana Ariadna Romero è tornata in Italia dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 14. La bellissima cubana è stata intervistata da Barbara d’Urso nel salotto di ‘Domenica Live’, dove la modella ha parlato dei suoi amori sportivi e non. Alla conduttrice di Canale 5, ...

"Avevo bisogno di lui ma lui non c'era". Ariadna Romero sul padre del figlio : ... facendole i complimenti e assicurandole che, in qualunque momento e per ogni cosa, lui per lei e il bambino ci sarà sempre: "Volevo ringraziarti perché mi ha dato la cosa più bella del mondo, ...

Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli : “Acerbi? È finita” : Ariadna Romero a Domenica Live parla di Pierpaolo Pretelli e Francesco Acerbi Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha parlato per la prima volta dei motivi che l’hanno allontanata da Pierpaolo Pretelli. La cubana e l’ex Velino di Striscia la notizia hanno avuto una storia tempo fa e sono genitori del piccolo Leonardo, nato […] L'articolo Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli: ...

Ariadna Romero : "Quando rimani incinta nessuno ti dice che potrai avere una crisi - Pierpaolo Petrelli non mi è stato vicino" : Nell'ultima puntata di Domenica Live, il salotto di Canale 5, è stata accolta tra le poltrone degli ospiti Ariadna Romero, la modella cubana fresca di eliminazione a L'Isola dei Famosi. Al centro dell'intervista è finito il rapporto della Romero con Pierpaolo Pretelli, l'ex-velino di Striscia La Notizia, padre del piccolo Leonardo, avuto dalla Romero nel 2017. Le telecamere delle trasmissioni di Barbara d'Urso hanno seguito la gravidanza ...

Ariadna Romero a Domenica Live : “Pierpaolo? Per me non c’era mai” : Domenica Live: Ariadna Romero fa una dura confessione su Pierpaolo Pretelli L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Ariadna Romero è stata ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità sulla fine della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino di Striscia la Notizia che faceva coppia con Elia Fongaro. La modella cubana ha spiegato che non è andata via all’improvviso per ...

Ariadna Romero si "riprende" Francesco Acerbi/ "Vedremo!" : la nuova rivelazione : Ariadna Romero, tra le frequenze di Radio Radio, ha confidato che tra lei e Francesco Acerbi non è detto nulla, lasciando la porticina del cuore aperta.

"Soleil e Jeremias hanno consumato" - la conferma arriva da Ariadna Romero : Intervistata da Radio Radio, la modella eliminata dall'Isola dei Famosi, ha confermato che Soleil e Jeremias hanno avuto dei...

Ariadna Romero dopo L'Isola dei famosi : "L'esperienza più intensa - dura e meravigliosa" : appena tornata dall'Honduras e Ariadna Romero , penultima eliminata da L'Isola dei famosi 14 , è tornata sui social per raccontare la sua splendida avventura nel reality show di Canale 5. Entrata a ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...

Isola dei Famosi - Jeremias Rodriguez contro Ariadna Romero : 'Ha esagerato' - umiliazione in diretta : Ieri sera Jeremias Rodriguez ha fatto il suo ingresso negli studi dell' Isola dei Famosi 2019 dopo essere stato eliminato dal reality show . L'ex naufrago ha avuto modo di parlare con Alessia Marcuzzi ...

Isola dei Famosi - Jeremias Rodriguez contro Ariadna Romero : "Ha esagerato" - umiliazione in diretta : Ieri sera Jeremias Rodriguez ha fatto il suo ingresso negli studi dell’Isola dei Famosi 2019 dopo essere stato eliminato dal reality show. L'ex naufrago ha avuto modo di parlare con Alessia Marcuzzi della sua esperienza in Honduras e soprattutto del rapporto con alcuni compagni a cui era molto legat

Isola - Ariadna Romero eliminata. La gioia della fidanzata di Bettarini : 'Gli stava attaccata come una cozza' : è stata eliminata dall'. La modella cubana che partecipò nel 2011 al film Di Leonardo Pieraccioni 'Finalmente la felicità', aveva stretto moltissimo con due Isolani: Stefano Bettarini e Kaspar ...

Bettarini e Ariadna : Nicoletta Larini non ci sta e si scaglia contro la Romero : Bettarini e Ariadna, abbraccio all’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini mostra la sua gelosia Nicoletta Larini a Mattino 5 si mostra ancora infastidita dell’abbraccio avvenuto tra Stefano Bettarini e Ariadna Romero. Nel corso della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, la dolce cubana si è gettata tra le braccia dell’ex calciatore, saltandogli addosso. Un abbraccio […] L'articolo Bettarini e Ariadna: Nicoletta ...