Apple TV+ | News+ e Apple Card | tutte le novità dell’evento Showtime di Apple

(Di martedì 26 marzo 2019) L’evento “It’s” allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California, ha soddisfatto le aspettative e per certi versi le ha superate. Come previsto, il protagonista dello show diè stato il nuovo servizio di streaming video a pagamento,TV+, ma non sono mancate le sorprese. Hanno esordito anchee la. Il primo è un servizio a pagamento che consente di accedere a 300 riviste e quotidiani. La seconda è una carta di credito dell’azienda di Cupertino, pensata appositamente per iPhone.Non ci sono stati annunci hardware, che del resto erano improbabili, quindi laTV resta la stessa di sempre, nonostante l’ultima versione risalga al 2017.Vediamo nel dettaglio che cos’ha annunciatoe se/quando i nuovi servizi sbarcheranno nel Belpaese.L'articoloTV+,ledell’evento ...

