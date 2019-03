Apple card Italia | costo | operazioni consentite e come richiedere la carta

termometropolitico

(Di martedì 26 marzo 2019)laL’ultimo evento disi preannunciava“storico” per molti versi e, alla fine, non ha disatteso le aspettative. Il “colosso” di Cupertino pronto a lanciarsi nel mondo della distribuzione di contenuti dopo il lancio diMusic ePay; in arrivo anche una nuova piattaforma di streaming video, una centrata sull’editoria e un’altra dedicata al gaming oltre a unadi credito pensata appositamente per gli utenti della Mela.: rivoluzione e passo indietro L’sarà disponibile a partire da quest’estate e, all’inizio, solo per gli utenti americani. Non si sa ancora quando sarà disponibile in. Sarà in formato virtuale, andandosi quindi a integrare conPay, d’altra parte, ne potrà essere richiesta una versione fisica di color titanio e incisa con ...

