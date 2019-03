ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2019) Ci aveva gia' pensato il Molise. Ora replica ilche, con numeri ben maggiori, da' via libera alle Ulss all'assunzione diin, per garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea). Nella regione che fa della sanita' la bandiera di eccellenza, i camici bianchi non sono piu' sufficienti. Secondo l'ultimo report ne mancano almeno 1300. "Li troveremo soprattutto con i concorsi regolari - ha assicurato il governatore Luca Zaia - Ma il problema e' che all'ultimo concorso bandito dalla nostra Azienda Zero si sono presentati solo una decina di candidati per 80 posti a disposizione. Non c'e' finalita' polemica; la delibera intende mettere al centro la priorita' di curare i nostri cittadini. Si apre una falla e si aprira' il dibattito, ma a noi interessa avere".Ecco allora che la Giunta, con una delibera che si rifa' all'ordinamento nazionale - la legge 95 di ...

asiagobbo1 : RT @GloriaZilli: Stavo pensando, ma non potremmo fare anche uno #SkamVeneto ambientato a Venezia? Marco che va a prendere la Nora col motos… - ilfogliettone : Anche il Veneto assumerà medici in pensione - - RovigoOggi : Anche per il 2019 c'è il bando della Regione del Veneto he agevola l’acquisto di auto a basso impatto ambientale in… -