Amanda Knox torna a Perugia | ' Voglio guardare in faccia le mie paure'

Amanda Knox posta una foto e scrive : “In questo scatto sono la Contessa di Lovelace accusata di un delitto e assolta dopo 4 ore. Meglio che dopo 4 anni” : Ci risiamo, una nuova provocazione di Amanda Knox. La ragazza, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto molto particolare accompagnato da questa didascalia: “Londra vittoriana. Un dipinto d’inestimabile valore scompare e il proprietario è trovato avvelenato e pugnalato. E non ci crederete, io, la Contessa di Lovelace, sono accusata del delitto. assolta dopo 4 ...

Proven Innocent - serie tv ispirata dal caso di Amanda Knox : Dal 19 febbraio è iniziata Proven Innocent , serie tv di Fox Crime di genere legal drama. Rachelle Lefèvre , Under the dome, interpreta Madeline Scott , un avvocato che non combatte per la libertà dei ...

