Altri volti | stesso sangue | la Gomorra senza Ciro rimane sempre crudele

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Che il male attiri più del bene è faccenda nota. Che la rappresentazione del male spinga (a seconda di com'è rappresentato) a prenderne le distanze, oppure al contrario - a praticarlo più di quanto comunemente si farebbe, è faccenda dibattuta. Non a caso su una rappresentazione del male, efficace quanto discussa, Roberto Saviano ha costruito il suo successo. Qualunque cosa questa rappresentazione significhi. Lo testimonia l'ennesimo ritorno di: titolo originale Sky giunto ormai alla quarta serie, dodici episodi dal 29 in onda ogni venerdì su Sky Atlantic, che sviluppa ancora una volta in modo articolato e indubbiamente attrattivo (alla sceneggiatura collabora Saviano) l'originale plot di azioni malvagie e figure criminali che campeggiavano nel libro all'origine di tutto. Ed edificando così una vera e propria "saga nera" che conta, ormai, schiere di veri e propri fan e ...

Monesisindaco : RT @cittametrobo: [succede domani in #BolognaMetropolitana] 'Cocerto di primavera' a Bologna, 'Corso di autoproduzione di saponi' a Casalec… - cittametrobo : [succede domani in #BolognaMetropolitana] 'Cocerto di primavera' a Bologna, 'Corso di autoproduzione di saponi' a C… -