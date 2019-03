Allerta Meteo Toscana | ancora criticità gialla fino a domani

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per domani : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. In particolare si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente ...

Maltempo - Allerta Meteo a Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : domani a Napoli scuole aperte, ma parchi chiusi a causa della nuova ondata di Maltempo. Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l’allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell’avviso di allerta sono previsti “venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili ...

Vento forte e mare agitato - torna l'Allerta Meteo in Campania : Allerta meteo in Campania - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per Vento forte e mare agitato a partire dalle 20 di oggi e fino alle 8 di giovedì mattina sull'...

Allerta Meteo - la tempesta di maltempo si sposta al Centro/Sud : attenzione ai fenomeni estremi dopo il disastro del Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – La tempesta di maltempo che nella notte ha flagellato il Nord con venti impetuosi e forti temporali, si sta spostando al Centro/Sud dove nelle prossime ore avremo altri fenomeni estremi. Ancora splende il sole e il clima è mite su gran parte delle Regioni meridionali, ma tra oggi pomeriggio e domani (come si può osservare nelle mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo ...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento forte e mare agitato da stasera : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte e mare agitato: l’avviso è valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di giovedì mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, l’avviso Meteo indica tra i fenomeni rilevanti “venti forti nord-orientali, con locali raffiche” e “mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili ...

Allerta Meteo : Estofex lancia l’allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...

Allerta Meteo Toscana : domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO] : A seguito dell’emissione dell’Allerta Meteo regionale per vento forte in Toscana, valida dalle ore 21 di oggi alla ore 24:00 di domani, sono diversi i Comuni che hanno deciso di mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 26 Marzo 2019. Ecco di seguito l’ELENCO: Livorno Collesalvetti (Livorno) Volterra(Pisa) Grosseto Manciano (Grosseto) L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani martedì 26 Marzo 2019 ...

Allerta Meteo Toscana - forte vento in arrivo : è iniziata la fase di attenzione a Firenze - chiusi cimiteri parchi e giardini pubblici : Si è tenuto oggi pomeriggio presso la sala operativa della Protezione civile regionale il punto di coordinamento tecnico in previsione dell’Allerta arancione per vento che scatta stasera dalle ore 21 fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato Regione ...

Allerta Meteo Toscana : domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse a Volterra : scuole chiuse domani nel territorio comunale di Volterra (Pisa) per l’Allerta Meteo, con codice arancione, per il vento. Lo ha deciso dall’amministrazione comunale, in accordo con tutti i Comuni della Val di Cecina. La Protezione civile comunale, spiega una nota, ha attivato un presidio tecnico per un monitoraggio strumentale e diretto del territorio. L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse a ...

Allerta Meteo Lazio : forte vento su tutta la regione : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 26 marzo per Allerta Meteo : città e regioni interessate : Il colpo di coda dell'inverno, che sta tornando con prepotenza sull'Italia con pioggia e freddo dopo il weekend dalle temperature primaverili, ha costretto i sindaci di alcune città, soprattutto al centro sud, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, martedì 26 marzo. Un bel problema, soprattutto per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori, dal momento che proprio domani è in programma la seconda simulazione della prima ...

Allerta Meteo - shock termico da stasera : crollo fino a -20°C - pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore la struttura depressionaria di origine nord-atlantica, in discesa verso il mediterraneo centrale, interesserà dapprima le nostre regioni settentrionali per poi portarsi su quelle centrali nella giornata di domani. Questa discesa sarà accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali ed un conseguente calo delle temperature, anche marcato su parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio del Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...

Vento forte - scatta l'Allerta Meteo : scuole chiuse a Livorno e Collesalvetti : Il centro funzionale della Regione toscana ha diramato un'allerta meteo arancione a partire da lunedì 25 marzo alle 21 e fino alle 23.59 di martedì 26