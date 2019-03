ALBA PARIETTI | ' NON PRENDO SOLO ME*DA IN FACCIA' Isola dei famosi | caos sui social

"Basta m..." ALBA PARIETTI sbotta - ecco con chi ce l'ha : Alba Parietti ha condiviso sulla sua pagina Instagram un lungo post in merito alla semifinale dell'Isola dei Famosi e soprattutto al presunto litigio con Alvin. La graffiante opinionista ha chiarito ...

ALBA PARIETTI spiega : 'Arrabbiata con l'autrice - non con Alvin' : Con un lungo post su Instagram, Alba Parietti ha spiegato le motivazioni della sua rabbia improvvisa in diretta. Infatti, ieri, dopo le evidenti irregolarità della prova, la Parietti ha preteso che questa venisse ripetuta e poi si è apparentemente arrabbiata con Alvin, anche con parole piuttosto pesanti. Oggi, l'opinionista ha spiegato che il suo intento non era assolutamente di aggredirlo. La Parietti su Instagram: 'La mia rabbia contro ...

Isola dei famosi - il clamoroso sfogo di ALBA PARIETTI contro l'autrice : "Mi obbliga a..." : Alba Parietti si sfoga sui social dopo la lite in diretta con Alvin all'Isola dei famosi. La frase al veleno pronunciata all'Isola, dice l'opinionista sui social, "non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e

Isola dei Famosi 14 - lo sfogo di ALBA PARIETTI contro un'autrice e l'improvvisa acidità di Alvin : La quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, in misura maggiore rispetto all'anno scorso, è da archiviare, senza remora alcuna, nel dimenticatoio televisivo e ribadirne i motivi sarebbe come infierire senza pietà.Un altro episodio, accaduto durante la puntata di ieri, ha ribadito il fatto, semmai ce ne fosse stato il bisogno, che L'Isola dei Famosi ha urgente necessità di trascorrere qualche anno in naftalina e di tornare quando il ...

Isola dei Famosi 2019 - ALBA PARIETTI contro Alvin : “Possiamo dire la nostra? O stiamo qui solo per prendere la me**a in faccia?” : Si concluderà lunedì 1 aprile la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality in crisi di ascolti e travolto dalle polemiche da settimane. A giocarsi la finalissima saranno Luca Vismara, Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Marco Maddaloni e Sarah Altobello, salutano invece il reality in quattro: Riccardo Fogli, Soleil Sorgè, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Ques’ultimo si è reso protagonista di uno scontro con Alda ...

